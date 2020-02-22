الكويتية دانا الطويرش تروي كواليس النصب عليها بمبلغ ضخم (فيديو)‎

روت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش، للمرة الأولى كواليس النصب عليها في مبلغ ضخم قُدر بـ 91 ألف دينار كويتي ما يعادل (300 ألف دولار) موضحًة أنه تعرضت لضيق شديد وقتها لأنها أحست بكونها ”مغفلة“ وهو الشعور الذي تكرهه.

وأضافت الطويرش، في تصريحات متلفزة ببرنامج ”السندريلا“ الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد عبر قناة atv، أنها ”مهووسة“ بالساعات وتحدث معها شخص بأن سعرها يبلغ 91 ألف دينار كويتي ولا تتواجد في أي مكان موضحًة أنها لم تستشير أحد في الأمر وانجذبت نحو شرائها.

وأعربت عن استغرابها من وجود هذه الساعة النادرة لديه ومن هنا أقدمت على شرائها، مبينة أنها تعرضت وقتها للنصب بعدما اتصل بها شخص يطلب منها التعامل معها من خلال إعلان للمشاركة به في ”إيفنت“ وطرح عليها بعض أسماء ”البلوغر“ المشاركين مشددًة على أنها فقط دون غيرها من المشاركات التي تم النصب عليها.

واستطرد دانا الطويرش قائلًة أن النصاب كان محترفًا وعلم أنها كانت قد اشترت ساعة من دبي، مردفًة: ”شافني لبست الساعة وقالي لي عندي نفس الساعة ولكن الأحدث منها ورغم استغرابي قلت له سأشتريها منك وحولت له المبلغ وبعدها اختفى“.

وأضافت أنها اتصل به وقالت له إنها تحسن بأنه مسجون فقال لها كيف عرفتي؟، مبينًة أنها بعدها تواصلت مع الشركة وأملت اسمه فتبرأت منه أن يكون يعمل لديها فلجأت للمحكمة كي تحصل على حقها متمنية أن يعود لها هذا المبلغ.

وأوضحت في حلقتها أن هناك بعض التحامل على الفاشينيستات لافتًة إلى أن هناك انتقادات يتم بها التحامل عليها منوهًة أنها تشعر بالتحامل عليها في الانتقادات، مبينًة: ”البعض أساء استخدام وسائل التكنولوجيا وهناك تصرفات لابد ألا تصير بالسوشيال ميديا“.

وأكدت أن اسمها بالفعل ورد في قضية غسيل الأموال المثارة في الكويت موضحًة أن أمر تورطها غير صحيح، متابعًة في رسالتها لمروجي الشائعات: ”أنا من الأشخاص الذين ارتبط اسمهم ولمن هل أنتم أخبر من حكومة الكويت وأمن الكويت ولدينا مدققين على حساباتنا وإذا حدث شيء غريب يسألون وأنا لم يتصل بي أحد حتى الآن ولا أضع في حسابي كاش ولدي فاتورة في كل طريقة تحويلاتي البنكية“.

يُذكر أن الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش وضعت مولودتها الأولى في أغسطس الماضي وأطلقت عليها اسم ”ديم“، كما شاركت متابعيها على السوشيال ميديا فرحتها بقدوم مولودتها الأولى بصورة زوجها وهو يحتضتن مولدتهما عبر تطبيق ”الاستوري“ الخاص بحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”الحمد لله، الله رزقني بمولودتي“.