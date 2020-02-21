هند القحطاني تخرج عن طورها في ردها على خالد الثبيتي (فيديو)

ردّت الناشطة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، على الإعلامي السعودي خالد الثبيتي بعدما طالبها بالاحتشام، متهمة إياه بمحاولة كسب الشهرة من خلالها.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات قائلًة أنها لم تسمع بهاشتاج #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني سوى من خلال أحد الأشخاص فحاولت مشاهدة الفيديو إلا أنها لم تصل إليه، لافتًة إلى أن ما حدث دليل على أن حديثه سخيف.

وكالت القحطاني الشتائم للثبيتي، وكل ومن يهاجمها، متهمة إياهم بألفاظ خارجة.

وقالت هند القحطاني: ”تدرون اللي يسبوني خاصًة ذكور وأسأل عنهم أشخاص مقربون منهم ويعرفونهم أقسم بالله 99 % من هذه النوعية التي ذكرتها أقذر ناس وأستغرب ليش يسبوني كأنهم يريدون أن يرفعون عنهم عيوبهم والجرائم التي يرتكبونها واللا أخلاقيات التي يمتازون بها“.

وكان خالد الثبيتي قد قال في مقطع له عبر حسابه على ”سناب شات“ إن المقصد من وراء حديثه أنه رأى مقطعا محزنا لفتاة سعودية تركت أهلها وغادرت السعودية، ”ولا قدرت أحدًا من عائلتها لا أب ولا إخوان ولا عشيرة ولا مجتمع أو مبادئ حتى الدين ضربت به عرض الحائط“، على حد قوله.

وتابع: ”الفتاة المسلمة ياحشمتها في حجابها وسترها وحيائها وخروجها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب“.

وأردف قائلًا: ”نتمنى من كل شاب أو فتاة خارج المملكة أن يمثل دينه قبل كل شيء ثم وطنه وقبيلته والعادات الطيبة التي تربى عليها (..) قولوا لبنت الحمايل تسدل خمارها ترى الحياء والذوق في حجابها الطاهر“.