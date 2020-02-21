فنانة تونسية تقول إنها ”حماة“ الفنان السوري قصي خولي (فيديو)

بعدما خرجت امرأة تونسية تدعى مديحة الحمداني في مقطع فيديو أعلنت فيه أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي، فاجأت فنانة تونسية تدعى آمال علام، الجميع بالقول إنها والدة مديحة زوجة الفنان السوري وجدة ابنه.

تفاصيل الواقعة جاءت في عرض ترويجي لأحدث حلقات برنامج ”فكرة سامي الفهري“ الذي يقدمه الإعلامي هادي الزعيم عبر قناة ”الحوار التونسي“.

وخلال الفيديو عرض المذيع معلومات مفاجئة أمام الفنانة آمال علام بقوله: ”ابنتك تعيش في أمريكا.. وعندك حفيد من ممثل سوري صف أول وحاصل على الجنسية الأمريكية مثل ابنتك.. الممثل أخفى تفاصيل زواجه.. لكن كل معلومات الباباراتزي تؤكد أنه متزوج من ابنتك وعنده منها طفل“.

بعدها وجه المذيع سؤالا للفنانة آمال بقوله: ”أمال علام، أنت حماة قصي الخولي، ابنتك واخدة قصي الخولي، ابن قصي هو حفيدك.. نعم أم لا“؟ فأجابته بنعم، وأضافت: ”حليت لغز اللي قنوات التلفزية العريبة والأجنبية كلها تلوش فيه.. أنت أعطيتهم الحل على طبق من فضة“.

Promo Fekret Sami Fehri S02 Ep27 Samedi 22-02-2020 #فكــرة_ســامي_الفهــري في سهرية السبت 20:45 تم النشر بواسطة ‏‎Elhiwar Ettounsi‎‏ في الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

وبعد مرور قرابة عام على إعلان قصي خولي قدوم طفله الأول ”العميد“ بشكل مفاجئ حتى لزملائه في الوسط الفني، نشرت منذ أيام التونسية مديحة الحمداني عبر حسابها في ”إنستغرام“، فيديو أثار جدلا واسعا وظهرت فيه وهي منهارة، وكشفت من خلاله أنها تتعرض للتنمر منذ ما يقارب العام، بسبب زواجها من الفنان السوري، مبينة أن زواجها منه كان ”غلطة“، متهمة خولي بالإساءة لها.

وبجولة في حساب الحمداني، لا يمكن مشاهدة أي صورة لها إلى جانب خولي، هذا بالإضافة لوجود صور كثيرة تجمعها بابنها فقط، كما لم تعرض وجه ابنها في أي صورة، ما زاد من الشكوك بشأن حقيقة تصريحاتها.

وسبق أن نشرت الحمداني صورة مع تعليق، كأنها تلمح إلى أنها هي من تتولى مسؤولية طفلها، وأن قصي لا يهتم لأمره.