السعودية فوز العتيبي: ”أعطوني مليون ريال وأتنازل عن اسم قبيلتي“

وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي، رسالة شديدة اللهجة، إلى كل من يشكك في جنسيتها، وهددت باللجوء إلى القضاء.
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وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي، رسالة شديدة اللهجة، إلى كل من يشكك في جنسيتها، وهددت باللجوء إلى القضاء. وقالت في تدوينة عبر حسابها بموقع "تويتر": "أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية". وأضافت: "واذا مره فاقع قلبكم اني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي واخليها لكم ولا لا يكثر"، علما بأن الكثيرين شككوا في جنسية العتيبي خاصة أن الكثير من معتقداتها وأفكارها مختلفة. ومنذ أيام، وجهت الناشطة السعودية أسهم انتقادها إلى الرجال الذي تتلخص رجولتهم في إلزام زوجاتهم بارتداء ملابس بعينها، وواجهت هؤلاء الرجال بمصير "رجولتهم" في حال ولادة زوجاتهم على يد طبيب. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #فوز_العتيبي #مشاهير #مشاهير_الفن #سعوديات #رقص #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وخرجت فوز للرد على المشككين في جنسيتها وفى حقيقة الأصول السعودية لوالدتها، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية“.
وأضافت: ”واذا مره فاقع قلبكم اني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي واخليها لكم ولا لا يكثر“.
وجاء رد العتيبي بعد أن شكك بعض النشطاء في جنسيتها خاصة أن كثيرا من معتقداتها وأفكارها تعد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ.
واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها ”منزل باسمها“، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيها.