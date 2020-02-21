السعودية فوز العتيبي: ”أعطوني مليون ريال وأتنازل عن اسم قبيلتي“

وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي، رسالة شديدة اللهجة، إلى كل من يشكك في جنسيتها، وهددت باللجوء إلى القضاء.

وخرجت فوز للرد على المشككين في جنسيتها وفى حقيقة الأصول السعودية لوالدتها، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية“.

وأضافت: ”واذا مره فاقع قلبكم اني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي واخليها لكم ولا لا يكثر“.

وجاء رد العتيبي بعد أن شكك بعض النشطاء في جنسيتها خاصة أن كثيرا من معتقداتها وأفكارها تعد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها ”منزل باسمها“، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيها.