السعودية فوز العتيبي: ”أعطوني مليون ريال وأتنازل عن اسم قبيلتي“

وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي، رسالة شديدة اللهجة، إلى كل من يشكك في جنسيتها، وهددت باللجوء إلى القضاء. وقالت في تدوينة عبر حسابها بموقع "تويتر": "أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية". وأضافت: "واذا مره فاقع قلبكم اني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي واخليها لكم ولا لا يكثر"، علما بأن الكثيرين شككوا في جنسية العتيبي خاصة أن الكثير من معتقداتها وأفكارها مختلفة. ومنذ أيام، وجهت الناشطة السعودية أسهم انتقادها إلى الرجال الذي تتلخص رجولتهم في إلزام زوجاتهم بارتداء ملابس بعينها، وواجهت هؤلاء الرجال بمصير "رجولتهم" في حال ولادة زوجاتهم على يد طبيب.