تشييع جثمان الإعلامية السودانية رتاج الأغا (صور)‎

شيّع السودانيون، يوم الخميس، جثمان الإعلامية أمل محمد عبدالرحمن الشهيرة بـ“رتاج الآغا“، إلى مثواها الأخير وسط حالة تأثر بين أهلها وزملائها.
وكانت الإعلامية توفيت صباح أمس الأربعاء؛ إثر إصابتها بحالة تسمم أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتسببت والدة رتاج الآغا في تأخير تشييع جثمانها بعد انتظارها للحضور؛ بسبب بُعد المسافة، إذ تُقيم في مدينة شندي، والتي دخلت نوبات من النواح والبكاء.
وشهدت لحظات تشييع الجثمان حالة انهيار كبيرة ونوبة بكاء بين زملائها الإعلاميين الحضور، بينهم سلمى سيد، ومودة حسن ونجود حبيب ورشا الرشيد وإسراء سليمان ونهلة فضل وتوسل تاي الله ونعمة عثمان ونسرين النمر وسهيلة علي.
فيما هرع جمع كبير من الحضور يتقدمهم وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وبرفقته وكيل الوزارة الرشيد يعقوب، وحسن فضل المولى مدير قناة النيل الأزرق، إذ ووري جثمانها الثرى بمقابر الشجرة في الخرطوم.
وبحسب ما ذكرت مواقع محلية سودانية، فقد دخلت رتاج الأزرق صباح الثلاثاء الماضي مستشفى دريم بعد إصابتها بمرض الدسنتاريا مصحوبًا بإسهال واستفراغ، حتى تعرضت لحالة تسمم غذائي نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى وفاتها.