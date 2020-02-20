تشييع جثمان الإعلامية السودانية رتاج الأغا (صور)‎

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شيّع السودانيون، يوم الخميس، جثمان الإعلامية أمل محمد عبدالرحمن الشهيرة بـ“رتاج الآغا“، إلى مثواها الأخير وسط حالة تأثر بين أهلها وزملائها. وكانت الإعلامية توفيت صباح أمس الأربعاء؛ إثر إصابتها بحالة تسمم أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية. وتسببت والدة رتاج الآغا في تأخير تشييع جثمانها بعد انتظارها للحضور؛ بسبب بُعد المسافة، إذ تُقيم في…