ظهرت تبكي بحرقة.. زوجة قصي خولي تتوعد بكشف ”كذبه على الملأ“ (فيديو)

أجهشت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي، بالبكاء في مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن معاناتها مع زوجها الذي سبق وأعلن زواجه سرًا بشكل مفاجئ وإنجابه ولدًا سماه العميد جونيور.

وروت مديحة تفاصيل وضعها الحالي، وهي تبكي قائلة: ”الجميع يسيء لي ولابني وقالوا عني إنني بنت شارع، كل ذنبي إنني اخترت الشخص الخطأ“.

وأضافت: ”أنا بنت عائلة محترمة والتحقت بشركات كبرى في دبي للعمل بها، وتعرفت على قصي عام 2014 من خلال عملي“.

وتابعت موجهة كلامها لمن يسيء إليها: ”عيب عليكم هذه الإساءة، لأنكم لا تعرفوني وعيب على قصي لأنه جلعنا عرضة لمن يسوى ومن لا يسوى شيئا“، على حد تعبيرها.

واتهمت مديحة، قصي خولي بتمثيل دور الأب، والادعاء بأنه مثالي في علاقته مع ابنه، قائلة: ”شاهدت آخر برنامج له وهو يتحدث عن كونه أبا مثاليا، ولكني لا ألومه لأنه ممثل وهذه حياته، يمثل في أعماله الفنية وفي الواقع“.

وأردفت بالقول: ”سنة كاملة تحكون عني وعن نجلي بالسوء وأنا أرفض الحديث، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومن كثرة الظلم وبعد مقابلة قصي على التلفزيون، قررت الخروج والحديث“.

واختتمت حديثها قائلة: ”إذا خرج قصي بحديث كذب في أي مقابلة، سأظهر من جديد وأكشف كذبه على الملأ، وأمام الجمهور الذي يشاهد أعماله، لقد صمت بما فيه الكفاية وسأحصل على حقي مهما كان“.

يذكر أن قصي خولي كشف في مقابلته التلفزيونية أن نجله أصبح عمره عامًا ونصف، وأكد أنه يشارك في رعايته ويقوم بتغيير الحفاضات له.