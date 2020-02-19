ثروة المدير التنفيذي لمصانع ”تيسلا“ تفوق ثروات أغنى 20 نجما في هوليوود

صنف المدير التنفيذي لمصانع سيارات ”تيسلا“ الكهربائية ”ايلون مسك“، التاسع في ترتيب أغنى المديرين في العالم.

وفاقت ثروة ماسك مجموع ثروات أغنى 20 نجما في هوليوود التي لا تتعدى 6.55 مليار دولار، بينما يملك رجل الأعمال الأمريكي/الكندي 40 مليار دولار، حسب موقع ”ليرنبوندس“ المتخصص في الأخبار المالية.

وإيلون ماسك الذي يسعى إلى القيام بثورة في مجال وسائل النقل، راكم ثروته بفضل سيارات ”تيسلا“ الكهربائية، وأيضا بفضل شركة ”سبيس ايكس“ المتخصصة في الصواريخ، وتبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وتبلغ ثروات 20 أغنى مديري العالم، وعلى رأسهم قائد أمازون ”جيف بيزوس“، 873.7 مليار دولار، أي أن ثروات نجوم هوليوود الأغنى أقل منها بـ 133 مرة.

ويطلعنا الموقع على ترتيب 20 أغنى الممثلين في عاصمة السينما كالتالي:

– على رأس القائمة ”توم كروز“، وتصل ثروته إلى 570 مليون دولار، حصل عليها بفضل أعماله السينمائية الناجحة وأبرزها سلسلة ”مهمة مستحيلة“، وكانت أكبر أجرة حصل عليها 100 مليون دولار، عن دوره في فيلم ”مهمة مستحيلة2″ سنة 2000، و“حرب العوالم“ في 2005.

– في المرتبة الثانية، ”جورج كلوني“ بـ500 مليون دولار حصل أغلبها من ظهوره في التلفزيون، كما أن له مشاريع تجارية لا سيما في مجال العقار وصناعة مشروب ”التيكيلا“.

– ”ميل غيبسون“ لديه 425 مليون دولار، جمعها بعد 30 عاما من العمل في السينما، إضافة إلى الاستثمار في عدة مشاريع.

– الممثل الكوميدي ”آدم ساندلر“ في المركز الرابع بثروة قدرها 420 مليونا، تحقق أعماله إيرادات مهمة ويحصل على 20 مليون دولار عن كل عمل، إضافة إلى عقده مع ”نيتفليكس“ مقابل 250 مليون دولار، واستثماراته في قطاع العقار.

– وتتساوى ثروة كل من ”توم هانكز“ و“جاك نيكولسن“و“سيلفسترستالون“و“ارلوند شوازينيغير“، و ”جاكي شان“ وقدرها 400 مليون دولار لكل واحد.

وتحقق أفلام توم هانكس مداخيل تفوق الـ 9 ملايين دولار، لذا يعتبر من النجوم الأعلى أجرا في هوليوود، وقد حصل بين 1988 و 2010 على 300 مليون دولار مجموع أجره السينمائي.

وراكم جاك نيكلسون ثروته من أجرته في السينما إضافة إلى المكافآت الخلفية، كما استثمر أمواله في العقار وفي مجموعة التحف الفنية التي تقدر بـ 250 مليون دولار.

أما ستالون الذي اشتهر بشخصية ”روكي“ فثروته نتيجة لثلاثين عاما من النجومية في السينما، وكذا منافسه ارنولد شوازينيغير، إلا أن حاكم كاليفورنيا السابق استثمر أيضا في العقار بما قيمته 100 مليون دولار.

وشارك النجم الآسيوي ”جاكي شان“ في أزيد من 100 فيلم، ولديه شعبية كبيرة عبر العالم بفضل مواهبه المتعددة، كما أنه يتحصل على أموال من الغناء والإنتاج.

– يحتل المرتبة العاشرة من الثروات النجم ”كلينت ايستوود“ بـ375 دولار، وبعده الممثل الكندي ”كيانو ريفر“ بطل ثلاثية أفلام ”ماتريكس“ بـ200 مليون دولار.

– ”جينيفير انستون“ هي أول امرأة بين أغنياء هوليود بثروة قدرها 300 مليون دولار، وتتقاضى 20 مليونا عن كل دور سينمائي.

– وزوجها السابق ”براد بيت“ أيضا يملك 300 مليون دولار ويتقاضى الأجر نفسه، كما يملك شركة للإنتاج.

– ”ليوناردو ديكابريو“ في المركز 14 بـ 260 مليون دولار، وقد حصل على 40 مليون دولار كأرباح من وراء مشاركته في فيلم ”تايتانيك“.

– وتكتمل لائحة العشرين بـ“جون ترافولتا“ (250 مليونا)، و“اشتون كاتشير“ (200 مليون)، و“جوني ديب“ (200 مليون)، و“فان ديزل“ (200 مليون)، و“انجلينا جولي“ (100 مليون)، وأخيرا ”جيسون ستاثام“ بـ 90 مليون دولار.

وتوضح هذه اللائحة الفوارق الشاسعة بين رجال ونساء هوليوود، إذ لا تضم سوى جينيفر انستون وانجلينا جولي.

وينطبق الأمر نفسه على لائحة أغنى 20 من مديري الشركات في العالم والتي لا تتضمن سوى امرأتين :“أبيغيل جونسون“ رئيسة شركة ”“فيديليتي“ للاستثمارات، و“جينا رينهارت“ صاحبة شركة ”هانكوك“ للتنقيب.