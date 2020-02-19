مصادر تكشف لـ“إرم نيوز“ سبب وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا

غيب الموت اليوم الأربعاء، نجمة قناة النيل الأزرق السودانية، المذيعة رتاج الآغا (28 عاما) والمعروفة لدى إعلاميي السودان بـ ”ساندريلا الإعلام السوداني“.

ونعت قناة النيل الأزرق الآغا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، لكن مصادر طبية رجحت أن تكون أسباب الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتعرضت الآغا بحسب مصادر تحدثت لـ ”إرم نيوز“، لوعكة صحية مفاجئة بسبب مشكلة في الغدة أثرت على عمل القلب، وقالوا إن الآغا التي تزوجت في أبريل/ نيسان 2019، توفت وهي حامل.

وقال مقربون من أسرة الفقيدة لـ ”إرم نيوز“، إن جثمان الآغا سيشيع إلى مقابر حي الشجرة جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء.

والتحقت الآغا المولودة في مدينة شندي شمال السودان، بقناة النيل الأزرق قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة منها ”مساء جديد“، و ”إف أم الصباحي“، و“ما في مشكلة“، كما اشتهرت بتقديم عدد من البرامج التفاعلية والاجتماعية.

وبرزت نجومية الآغا في المحطات الخارجية، وقدمت آخرها على شاشة النيل الأزرق قبل يومين، تغطية خاصة لصالح القناة حول ”جائزة الطيب صالح“ بالخرطوم.

ونعى إعلاميون سودانيون الآغا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الصحفي محمد عبد القادر على صفحته بموقع ”فيسبوك“ قائلا: ”هي عندي ليست رتاج الأغا الإعلامية الناجحة ذات الحضور الوقور والصوت المهذب، وهي كذلك ليست زميلة في قناة جمعتنا وقدمتنا للناس، رتاج عندي الصغيرة بنت الجيران التي ما زلت أذكر خطواتها الغضة في شوارع الحلة، هي الصغيرة وأن كبرت عمرا ومقاما (أمل بنت نجاة الزين).. وما أدراك ما ( الزين حجو) البيت المفتوح، طيب الأصل ومكان الكرم والرجالة (الفايتة الحد)“.

وأضاف: ”اللهم أرحم رتاج الآغا..الودودة النقية، فقد كبرت بذات براءتها القديمة، ورحلت بنفس الهدوء الذي عاشت به حياتها بين العذابات والمسرات.. اللهم آنس وحشتها ووسع مدخلها وألحقها بالصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.. العزاء لزوجها وابنيها ولوالدتها الحاجة نجاة ولعمنا الزين وللأسرة الكريمة“.

وكتب الإعلامي ”عمر عيس“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الزميله بالنيل الأزرق رتاج الأغا“.

#السودان إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الزميله بالنيل الأزرق رتاج الأغا pic.twitter.com/r2NZ3el602 — omer aise (@omeraise) February 19, 2020

ونعتها الإعلامية داليا الطاهر: ”#الاعلامية_بقناة_النيل_الازرق_رتاج_الاغا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية . إنا لله وإنا إليه لراجعون“.

في ذمة الله …#الاعلامية_بقناة_النيل_الازرق_رتاج_الاغا

إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/pr0s7ZVxjo — داليا الطاهر (@daliaaltaher88) February 19, 2020

بدورها، نعت الإعلامية تسابيح مبارك، الراحلة ”الآغا: ”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمك الله رتاج والهم ذويك الصبر والسلوان وتجاوز عنك سيئاتك انا لله وانا اليه راجعون نسمة عاشت وبهدوء رحلت ،،،لا حول ولا قوة الا بالله الزميلة رتاج الأغا في ذمة الله“

لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمك الله رتاج والهم ذويك الصبر والسلوان وتجاوز عنك سيئاتك

انا لله وانا اليه راجعون

نسمة عاشت وبهدوء رحلت ،،،لا حول ولا قوة الا بالله

الزميلة رتاج الأغا في ذمة الله pic.twitter.com/mNsFxLZ3Ws — تسابيح مبارك (@TsabihAli) February 19, 2020

الإنسانة و الزميلة العزيزة المذيعة بقناة النيل الأزرق رتاج الآغا في ذمة اللّه ????

لا حول ولا قوة الا بالله ، تقبلها الله قبولاً حسنا و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/Q96uggCJMr — تاج الدين هجو (@tagoo6420) February 19, 2020