اختطاف شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين

قالت مصادر أمنية عراقية، إن مسلحين مجهولين، اختطفوا الناشط في الاحتجاجات العراقية، إبراهيم، شقيق الفنانة المعروفة آلاء حسين.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر محلية، قولها، إن ”الناشط إبراهيم حسين وهو شقيق الفنّانة المعروفة آلاء حسين، اختطف من ساحة التحرير، يوم أمس، الاثنين، وهذه المرة الثانية، التي يختطف فيها الناشط“.

وبحسب ناشطين، فإن ”عائلة الناشط، تلقت صوراً له وهو مضرّج بالدماء، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية، لقاء الإفراج عنه“.

بدورها، كتبت الفنانة آلاء حسين، على حسابها في أنستغرام، ” نشكر الأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور“.

وأضافت: لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن“.

يذكر أن إبراهيم ناشط في الاحتجاجات العراقية، في مجال الطبابة، وهو رياضي عراقي معروف.