محمد رمضان يتحدى حملة مقاطعته بالغناء في الشارع (فيديو)

يحاول الفنان المصري محمد رمضان فك الحصار المفروض عليه، منذ أن بدأت حملة واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعته، على خلفية الأزمة التي عرفت إعلاميا بـ“الطيار المفصول“.

رمضان اختار الغناء في شوارع العاصمة لكسر الحملة ضده، حيث ظهر وهو يغني ويرقص على متن سيارة، مستعينا بأغاني المهرجانات التي اعتاد تقديمها مؤخرا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرمضان، يظهر خلاله في الشارع أثناء الغناء والرقص وتجمهر البعض حوله، في مشهد بدا كأنه تحد لمن يهاجمونه بعد واقعة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

امبارح كان في شبرا ونزل كان بيغني مهرجاناته وكأنه بيقول المقاطعة مالهاش لأزمة الناس اللي عملت محمد رمضان ولازم دلوقتي ننزله ???? ???? تم النشر بواسطة ‏‎Mina Ishak Jewany‎‏ في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٠

وكان هاشتاغ ”#قاطعوا_محمد_رمضان“ قد جرى تداوله بكثافة مؤخرا على ”تويتر“، ردا على موقف الفنان المصري من الطيار الموقوف وعدم دعمه بالشكل الكافي بعد قرار وقفه عن عمله.

وفي سياق آخر، أعلن ناصر البرنس صاحب المطعم الشهير في القاهرة، نيته تقديم بلاغ ورفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بعد قيامه بتصوير مشاهد من كليب جديد في مطعمه في منطقة ”إمبابة“.

ونشر البرنس مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لمطعمه، أوضح فيه تفاصيل الواقعة، حيث قال: ”كنت في المنزل وعرفت أن محمد رمضان وصل إلى المطعم، فطالبت العاملين بالاهتمام به“.

وأضاف: ”فوجئنا بشيء غريب، أحضر معه عددا كبيرا من الكاميرات لتصويره، فاتصلت بمنتجه طارق نجارة وسألته: هل تصورون عملا جديدا؟ أو مشاهد من مسلسل البرنس؟ فقال لي: (ما تتكلمش في الموضوع ده عشان ما تزعلش مني)“.

محمد رمضان بمطعم البرنس بامبابه محمد رمضان يقوم بتصوير فيديو كليب بالمطعم بدون اذن البرنسواعتذار خاص من البرنس لكل عملاء المطعمولكل اهل امبابهولكل العاملين بالمطعممع تحيات / ناصر البرنسلمشاهدة جميع الفيديوهات على اليوتيوب من خلال الرابط التالي:https://www.youtube.com/channel/UCu9iP7IajAh4BTgRgiRlrRA/…#مطعم_البرنس_بامبابة تم النشر بواسطة ‏كبدة البرنس‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٠

وتابع البرنس عبر منشوره: ”هل هذا تهديد؟!، تصورون الناس غصبا ودون استئذاني باعتباري صاحب المكان؟!، هذا استغلال للبراند الخاص بي وسأرفع دعوى قضائية وبلدي ستجلب لي حقي“. مضيفا: ”قمت بتفريغ كاميرات المحل، وتبين أن محمد رمضان كان يصور فيديو كليب بالفعل“.

واختتم قائلا: ”محمد رمضان نجم كبير، ولكن أرفض لهجة التهديد من مدير أعماله، يجب ألا يتحدث مع الناس بهذه الطريقة“.

وأقام محامي الطيار أشرف أبو اليسر دعوى قضائية قبل أيام ضد محمد رمضان، طالب فيها بالحصول على تعويض لموكله يصل إلى 1.5 مليون دولار، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب قيام الفنان المصري بالتقاط صور داخل قمرة قيادة الطائرة.

وتسببت دعوات المقاطعة التي شنها البعض ضد رمضان، في إلغاء فقرته الغنائية في مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل في إستاد محمد بن زايد في الإمارات.