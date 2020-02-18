هل أساءت نادين نجيم بالفعل لكاريس بشار؟

هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الحسابات والمواقع الإخبارية التي تتناقل على لسانها تصريحات، وصفتها بالكاذبة، تسيء للفنانة السورية كاريس بشار.

وتضمن التصريح المسيء، المنسوب للفنانة اللبنانية، اعتبارها أن كاريس بشار لا تقنعها وتحتاج للكثير للوصول لهذه المرحلة.

وردت نادين نجيم على ذلك التصريح عبر ”تويتر“ قائلة: ”وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين“.

وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين pic.twitter.com/xBNzTQTX1q — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 17, 2020

وعبر حسابها في ”إنستغرام“ ردت نادين كذلك على تصريح آخر قالت إنه ملفق نسب إليها قائلة: ”يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مني قايلتها !!! و أصلاً منه أسلوبي ! انا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود ! عم تكذبوا عن لساني و بكل ثقة كمان !!! و ناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة ! وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين ! على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة ! كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير“.

من جهتها، لم يصدر أي تعليق من جانب الفنانة السورية كاريس بشار على التصريح المنسوب لنجيم والذي يسيء لها.