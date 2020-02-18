فوز العتيبي تطالب الشاعر خالد الغربي بدفع 100 ألف ريال لهذا السبب

طالبت الناشطة السعودية المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق النساء وتمكينهن، فوز العتيبي، شاعراً شاباً مواطناً لها، بدفع قيمة رهان مالي باهظ تعهد بدفعه فيما لو استمر زواجها لأكثر من ستة أشهر.

وكان الشاعر السعودي الشاب، خالد الغربي، قد علق على فيديو نشرته العتيبي في منتصف أغسطس/آب الماضي، برفقة زوجها، بعرض رهان على طلاق الزوجين خلال فترة ستة أشهر مقابل دفع مئة ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) إذا ما واصلا حياتهما سويةً.

وتوقع الغربي يومها أن لا يستمر زواج مواطنته العتيبي شهرين، قائلًا: ”إذا كنا من الحيين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط“.

ومع مرور ستة أشهر على زواج العتيبي يوم أمس الاثنين، دعت الشابة مواطنها الغربي، للوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه فيما لو استمرت مواطنته بزواجها، وهو ما حصل بالفعل، إذ يرتبط الزوجين بعلاقة وثيقة بحسب ما تعلن الزوجة على الدوام.

وقالت العتيبي على تويتر ”تذكرون الشاعر خالد الغربي اللي راهن على طلاقي خلال ٦ شهر ووعدني ان جاء هاليوم وما تطلقت لي في ذمته ١٠٠ الف ريال، تعالوا نذكره ان المدة انتهت ونشوف هل هو بالفعل مثال ماقال قد كلامته قول وفعل ولا لا، وعلى قولة عوف الكلبي (آفة المروءة خلف الوعد)“.

تذكرون الشاعر خالد الغربي اللي راهن على طلاقي خلال ٦ شهر ووعدني ان جاء هاليوم وما تطلقت لي في ذمته ١٠٠ الف ريال ???? تعالوا نذكره ان المدة انتهت ونشوف هل هو بالفعل مثال ماقال قد كلامته قول وفعل ولا لا

وعلى قولة عوف الكلبي "آفة المروءة خلف الوعد "@kald_m1400 https://t.co/nQEbfoB0Bs pic.twitter.com/xPAmPfnhWF — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

ووجد مطلب العتيبي، مؤيدين كثر له، حيث تضامن معها عدد كبير من المغردين والمغردات السعوديين الذين حثوا مواطنهم الغربي على الوفاء بوعده ودفع المبلغ للزوجة التي فشل تنبؤه بطلاقها.

#وين_الميه_الف_ياخالد اللي يبي يعرف وش سالفة اخونا خالد الغربي صاحب الرهان اللي ماتربى على الرخامه ولا هي من طبعه pic.twitter.com/N0GL59fogc — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

مافيه فايدة حاولت اشوف لك منفذ لكن المائة الف فيك فيك اشوه انك ما حددت طريقة الدفع.. اقولك عطها شيك وحط تاريخ بعيد جدآ لين الله ياخذك من الدنيا ????????@kald_m1400#وين_الميه_الف_ياخالد — شيكيمارو (@newworld2040) February 17, 2020

وقالت العتيبي التي انهالت عليها عبارات المساندة والتضامن تحت الوسم ”#وين_الميه_الف_ياخالد“، ”بسوي سحب جائزه ٥٠٠٠ ريال من المئة الف اللي في ذمة خالد الغربي اذا دفعها لأكثر واحد يشارك بالهاشتاق وانا جد جد قد كلمتي قول وفعل“.

جاء الموعد ياولد روق @kald_m1400 ????#وين_المية_الف_ياخالد

وعلى قولة بوبليليوس حتى مع العدو ينبغي على المرء أن يفي بوعده pic.twitter.com/5zaatk1nDJ — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

بسوي سحب جائزه ٥٠٠٠ ريال ????

من المئة الف اللي في ذمة خالد الغربي اذا دفعها لأكثر واحد يشارك بالهاشتاق وانا جد جد قد كلمتي قول وفعل ???? #وين_المية_الف_ياخالد — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

وتفاعل الشاعر الغربي مع النداءات والمطالب الكثيرة التي انهالت عليه، وقال في تغريدة مقتضبة على تويتر ”بيكون لي رد في سنابي قريبآ ان شاءالله“.

بيكون لي رد في سنابي قريبآ

ان شاءالله???? pic.twitter.com/6Mktf6TnLX — خالد (@kald_m1400) February 17, 2020

ومن غير الواضح كيف سينتهي الرهان بين الطرفين مع تمسك العتيبي بحقها في مبلغ الرهان، والتزام الغربي بالصمت رغم كل الانتقادات التي انهالت عليه، مع وجود بعض المدافعين عنه.

وتواجه الناشطات السعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، انتقادات وتعليقات مسيئة في كثير من الأحيان، من قبل فريق من السعوديين يعارضون مطالب تلك الناشطات التي طالبن بها لسنوات، وأقرتها السعودية بشكل متتابع في غضون عامين، كالسماح لهن بالسفر دون قيود وقيادة السيارة وتخفيف القيود على الملابس والتنقل وحضور النشاطات والفعاليات العامة.