الرقابة على المصنفات لـ هاني شاكر: لا نستطيع السيطرة على أغاني ”يوتيوب“

كشف رئيس الرقابة على المصنفات في مصر، خالد عبد الجليل، عجزه السيطرة على أغاني المهرجانات التي يتم بثها على قنوات الـ“يوتيوب“، مؤكدا أنه لا يملك السلطة على منع بث المهرجانات بموقع الفيديوهات العالمي الشهير.

وقال عبد الجليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”على مسؤوليتي“، مع الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر ما تستطيع جهة الرقابة على المصنفات فعله هو تحرير محاضر فقط ضد أغاني المهرجانات التي تحمل إسفافًا في كلماتها.

وأضاف أنه يجب إطلاق حملة أو نص قانوني لمجابهة أغاني المهرجانات المنتشرة على ”يوتيوب“، والتي لا تمر كلماتها ولا كليباتها على المصنفات.

جدير بالذكر أن نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، كان قد قرّر منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، على خلفية الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال بستاد القاهرة، وغناء أغنية ”بنت الجيران“ بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه ”أشرب خمور وحشيش“.

واتخذ شاكر، عدة قرارات مؤخرا تسببت في إحداث جدل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين رحبوا بأغلب تلك القرارات، وكان أبرزها منع الفنان محمد رمضان من إقامة الحفلات نهائيا، إضافة إلى عدم إعطائه تصريحات من النقابة، وذلك بعد مخالفة القواعد والشروط التي وضعها له.

وناشد هاني شاكر الرقابة على المصنفات، باتخاذ إجراءات قوية تجاه أغاني المهرجانات وإيجاد وسيلة للحد من انتشارها على ”يوتيوب“.