تطور جديد في قضية الطيار أشرف أبواليسر ومحمد رمضان‎‎

أجلت المحكمة الاقتصادية المصرية، أولى جلسات دعوى التعويض التي أقامها الطيار المصري أشرف أبواليسر صاحب الواقعة الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ“كابينة القيادة“، ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 26 فبراير الجاري.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الإثنين، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان ويطالبه فيها بتعويض مادي قدره 25 مليون جنيه ”1.5 مليون دولار“ جراء الأضرار التي لحقت به، حيث تم إيقاف الطيار عن العمل مدى الحياة، على خلفية صورة ومقطع فيديو جرى تداولهما ويظهر فيهما رمضان وهو في داخل كابينة القيادة في الرحلة التي كان يقودها الطيار.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر ”كابتن“ طائرة شركة سمارت للطيران؛ لإحالتهما للتحقيق.

وذكر البلاغ، أنه في أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق ”إنستغرام“ مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر.

وأضاف البلاغ، أن الطيار أشرف أبو اليسر أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم ”رمضان“ بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة؛ لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.