منع ”مطربي المهرجانات“ من الغناء يثير جدلا في مصر

أثار قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، منع مطربي المهرجانات نهائيا من الغناء، جدلا كبيرا بين نجوم الفن والمشاهير، وكذلك بين المواطنين.

وتباينت الآراء ما بين مؤيد لفكرة تحسين وتنقية الذوق العام، ورافض للقرار، خاصة أن للمهرجان المصري شعبية كبيرة لاسيما في الأفراح والمناسبات وغيرها.

وأعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، رفضها للقرار، معتبرة أن ”للجمهور حرية الاختيار في سماع ما يريده، ولا يجوز حكر المهنة على أشخاص وأنواع معينة من الغناء“.

وقالت ريهام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب: ”الناس اللي بتقول إنهم سعداء بوقف مطربي المهرجانات هما نفس الناس اللي بيسمعوا المهرجان دائمًا“ مضيفة: ”هي أغنية السح دح امبو بتاعت المطرب أحمد عدوية اللي الزعيم عادل إمام والناس كلها أشادت بيه وأحمد عدوية ده تراث مش كان وحش برضه؟“.

وأضافت: ”كل شوية يتقال بعدنا عن الطرب وده بيهدد الذوق العام مين قال كده ما بره في الغرب موجود كل أنواع الميوزيك، ليه مايبقاش في أصالة وفي شاكوش وفي حمو بيكا وفي هاني شاكر.. في وقت للطرب وفي وقت للفرح اللي هو بيبقي فرح او عيد ميلاد إيه المشكلة؟“.

واستكملت: ”قبل أن نحدد مصير ناس وأكل عيش ناس ومجهود يمكن يكون ناس تعبت أوي عشان يوصلوا لمكانة معينة، يعني محمد رمضان كنت بتفرج على التلفزيون لاقيته على قناة ”تي في ثانك“ يعني وصل للعالمية، الأغنية اللي عاملها لسعد مجرد مش ممكن سعد مجرد دلوقتي نقول إن هو دلوقتي بيعمل أغاني مهرجانات“.

كما أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن ”أغاني المهرجانات أصبحت أمرا واقعا، وهناك شريحة كبيرة تستمع إليها فى الأفراح والحفلات، مشيرة إلى أن رفضها وقبولها يرجع إلى الجمهور، وأنه من الصعب تخيل الهجوم بهذا الحجم“.

وقالت بسمة وهبة، في فيديو عبر حسابها على إنستغرام: ”مش قادرة أتخيل كل ذلك الهجوم على شخص مطرب اسمه حسن شاكوش، يغني أغاني مهرجانات، نحن أمام واقع موجود، ونسبة كتيرة تسمع تلك الأغاني، وليس هناك فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقي فيها أغانى حسن شاكوش أو أغاني المهرجانات“.

وأضافت: ”الناس مبسوطة وتحس إن ده سعادتها وإن ده فرحها فعلا .. أختلف أتفق تحب أغاني المهرجانات تكرهها ولكن الحقيقة.. صعب جدا الوصول لدرجة الهجوم بتلك الطريقة والمنع والتصاريح والكلام على أنهم أخدوا فلوس أد إيه.. خلو كل واحد في حالة يا جماعة وصلنا إلى مرحلة بنحقد فيها شخص جايله خير ورزق“.

من جانبه علق الشاعر أمير طعيمة على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أمير: ”بقينا بنتعامل مع مشاكلنا معاملة خروف العيد، نقعد نأكله ونكبره ونداديه، بعدين ندور على جزار يدبحه“.

بقينا بنتعامل مع مشاكلنا معاملة خروف العيد، نقعد نأكله و نكبره و نداديه، بعدين ندور علي جزار يدبحه. تم النشر بواسطة ‏‎Amir Teima‎‏ في الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٠

من ناحية أخرى عبر الفنان رامي وحيد عن سعادته، لوقف غناء مطربي المهرجانات.

وعلق رامي: “ كان عندي ثقة لازم يكون في آخر الحمد لله مصر بتنضف، شكرا نقابة المهن الموسيقية“.

كما أيد المطرب مصطفى كامل، قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بوقف مطربي المهرجانات عن الغناء، مشيرا إلى أن دور النقابة يتمثل في السماح للأصوات الجيدة بالغناء.

وأضاف مصطفى كامل في لقاء تليفزيوني، أن مطربي المهرجانات لجأوا لطريق الرشاوى لكي يحصلوا على تصاريح بالحفلات، موضحا أنه يؤيد وضع ضوابط ومعايير تحكم عمل مطربي المهرجانات.