 مقدمة ”ذا فويس كيدز“ ناردين فرج تصدم جمهورها بقرار مفاجئ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مقدمة ”ذا فويس كيدز“ ناردين فرج تصدم جمهورها بقرار مفاجئ (فيديو)

مقدمة ”ذا فويس كيدز“ ناردين فرج تصدم جمهورها بقرار مفاجئ (فيديو)

المصدر: ريهام علاء الدين – إرم نيوز

أعلنت الإعلامية ناردين فرج مقدمة ”ذا فويس كيدز”، عن نيتها عدم الاستمرار في تقديم حلقات البرنامج، مشيرة إلى أن آخر حلقة لها ستكون السبت المقبل.

وأوضحت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، أن مقدمة أخرى ستحل مكانها في آخر حلقتين من البرنامج، رافضة الدخول في تفاصيل قرارها المفاجئ.

وقالت ناردين في الفيديو: ”إعلان مهم، أنا فضلت إنكم تعرفوا مني أنا، مش هكون موجودة في آخر حلقتين من ذا ‏فويس كيدز، آخر حلقة ليا هي اللي جاية، بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم الثالث، أنا بجد بحبكم ومش هنسى الذكريات الحلوة ‏اللي قضيناها مع بعض“. ‏

وأضافت أن ”القناة هي بيتها الثاني وعملت معها 7 سنوات وهي ليست شاشة بالنسبة لها بل كيان، الكثير من المعارف“.

يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من ”The Voice Kids“، الذي حقق نجاحا لافتا، تضم 3 من أعضاء التحكيم وهم الفنان المصري محمد حماقي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان عاصي الحلاني.‏

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أطفال
إم بي سي
الفن
تاغ
ذا فويس
عاصي الحلاني
غناء
فن
فن ومشاهير
محمد حماقي
نانسي عجرم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث