مقدمة ”ذا فويس كيدز“ ناردين فرج تصدم جمهورها بقرار مفاجئ (فيديو)

اعلان مهم عن ذا فويس كيدز #mbcthevoicekids. انا فضلت أنكم تعرفوا مني انا ، انا مش حاكون موجوده في اخر حلقتين من #ذافويس_كيدز . اخر خلقه ليا ، هي اللي جايه . بتمني التوفيق لكل العاملين في الموسم التالت من #ذافويس_كيدز . انا بجد بحبكم و مش حانسي كل الذكريات الحلوة اللي قديناها مع بعض.