إصابة ”يوتيوبر“ شهيرة بشلل نصفي في كوريا.. وهكذا علقت باكية (فيديو)

دخلت ”اليوتيوبر“ سارة المغربية والتي تقيم في كوريا، في حالة من البكاء بسبب تعرضها لشلل في النصف الأيمن من وجهها، بعد قيامها بجلسة علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية TD كوريا، إضافة إلى معاناتها من تورم بجميع أنحاء جسدها منذ قرابة شهرين بسبب تلك الجلسة.

وظهرت سارة عبر مقطع فيديو نشرته بسناب شات “ في حالة من الانهيار التام، قائلة“ جسمي كله متورم، وما أقدر أحرك وجهي اليمين، مو حاسه بيه نهائياً بسبب الإبر الصيني، ما بعرف شو سوا إلي حتي يثير وجهي اليمين مشلول“.

وتفاعل عدد كبير من المعلقين مع الفيديو، فقالت متابعة ”هذه الفتاة تدعي سارة المغربية وهي تعيش بكوريا، تواصل معها أحد المراكز الطبية للعلاج بالإبر الصينية بكوريا وذلك لتقديم إعلان عنهم“، موضحة ”أثناء ذلك طلبوا منها تجربة الموضوع رغم أنها لم تشتك من أي مرض أو شيء ولكن بعد فترة أصيبت بتورم كامل في الجسم وشلل بوجهها، وهناك تهديد لها لعدم ذكر أي شي عن المكان تماما“.

ولم تكن سارة هي الأولي التي تعرضت لشلل نصفي بوجهها، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرض نجم السوشيال ميديا الشاب ريان جيلر، لجلطة قلبية تسببت بإصابته بشلل نصفي مؤقت في وجهه.

وتداولت الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“ الفيديو، ظهر فيه ريان جيلر على سرير في أحد المستشفيات، وفيديو آخر ظهر فيه وهو على سرير في منزله مع وجود صوت لأحد الأشخاص يكشف عن مرضه، ويؤكد أنه بسبب الإرهاق والتوتر يذهب به إلى المستشفى بين الحين والآخر.

من ناحية أخرى أثار السائق الخاص لريان جيلر، ردود فعل واسعة، بعد بث السائق مقطع فيديو من حساب ريان جيلر على تطبيق ”سناب شات“، تحدث فيه عن مرض السعودي الشاب، وقال إنه يراجع به في المستشفى بشكل مستمر، وما أن يعود للمنزل حتى يرجع به إلى المستشفى مرة أخرى.