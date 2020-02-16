ماذا طلبت هند القحطاني من جمهورها في ”عيد الحب“؟ (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني جدلا واسعا بحديث مع جمهورها عن عيد الحب، الذي وافق 14 فبراير الجاري، بعدما طلبت منهم مراسلتها بما فعلوه في هذا اليوم.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر حسابات معجبيها: ”اكتبولي مواقف طريفة عن عيد الحب أو إيش صار معكم بعيد الحب ودي أشارككم“.

وأضافت: ”اللي بيكتب يتوقع إني ممكن أنزل تغريدته فانتبهوا“، مبينة ”يلا أتحفونا هل أنتم مثلي ما في حبيب وحيدين ولا عندكم أحباب ومن أي نوع حبيبك أو حبيبتك هل هو من النوع المهتم أو النوع المطنش البارد“.

وأحدث المقطع تفاعلا كبيرا بين متابعيها حيث تركوا تعليقات تناولت كيفية قضائهم لهذا اليوم، فالبعض أوضح أنهم تبادلوا الهدايا كحبيبين، فيما أكد البعض الآخر أن هذا اليوم مر بطريقة عادية مع الأولاد، فيما أخذ آخرون الأمر بطريقة كوميدية.

في المقابل، هاجمها فريق من المتابعين ورأى أنها تتعمد إثارة الجدل وتريد أن تصبح ”تريند“ في حديث لا طائل من ورائه.

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتين وولدين، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.