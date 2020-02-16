شاهد.. آخر ما نشرته مقدمة البرامج البريطانية ”كارولين فلاك“ قبل انتحارها بمنزلها‎

أثار انتحار مقدمة البرامج ”كارولين فلاك“، المضيفة السابقة للنسخة البريطانية من برنامج المواعدة Love Island، داخل منزلها بالعاصمة البريطانية لندن ردود فعل واسعة.

وكان آخر ظهور لمقدمة البرامج كارولين فلاك ”40 عاما“ من خلال حسابها عبر موقع ”إنستغرام“ وذلك قبل انتحارها بيومين، حيث نشرت صورة لها مع كلبها على طريقة ”السيلفي“ وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات واكتفت بوضع إيموجي قلب على الصورة فقط.

وكانت هذه الصورة المنشورة هي الأخيرة لها وكان الفرق الزمني بينها وبين الصورة السابقة عليها قرابة شهرين، حيث ظلت طوال هذه الفترة في حالة عدم تفاعل مع جمهورها الذي تخطى حاجز 2.4 مليون متابع؛ ما يؤكد الحديث عن تعرضها لضغوطات نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Caroline (@carolineflack) on Feb 13, 2020 at 2:13pm PST

وكانت عائلة مقدمة البرامج كارولين فلاك، أعلنت عن وفاة ابنتها، السبت، حيث عثِر عليها ميتة بمنزلها في لندن، فيما قال محام لعائلة فلاك لشبكة ”سكاي نيوز“ إنها توفّت منتحرة.

وقالت العائلة في بيان: ”يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفت اليوم في الـ 15 من شباط/فبراير، ونحن نطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب“.

وكان من المقرر أن تحاكم فلاك، التي عملت بالتلفزيون البريطاني منذ عام 2002، في الرابع من آذار/مارس بتهمة الاعتداء على صديقها لاعب كرة المضرب لويس بورتون خلال حادث وقع في منزلها بلندن في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر، ودفعت ببراءتها من التهمة الموجهة إليها.

وأسفرت هذه الادعاءات عن تنحيها عن منصبها كمضيفة للبرنامج الشعبي الشهير، الذي يعرض على شبكة تليفزيون ”آي تي في 2″، حيث حلت لورا ويتمور محلها في استضافة البرنامج.