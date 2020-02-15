 إيفانكا ترامب تبدأ زيارتها للإمارات بجولة في مسجد الشيخ زايد (فيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

إيفانكا ترامب تبدأ زيارتها للإمارات بجولة في مسجد الشيخ زايد (فيديو)‎

إيفانكا ترامب تبدأ زيارتها للإمارات بجولة في مسجد الشيخ زايد (فيديو)‎

المصدر: رويترز

بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات اليوم السبت، حيث من المقرر أن تلقي كلمة خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.

وستلقي إيفانكا كلمتها أمام منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري.

وزارت إيفانكا اليوم السبت، جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي قبل أن تقوم بجولة في المتحف.

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