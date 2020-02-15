إيفانكا ترامب تبدأ زيارتها للإمارات بجولة في مسجد الشيخ زايد (فيديو)‎

بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات اليوم السبت، حيث من المقرر أن تلقي كلمة خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.

وستلقي إيفانكا كلمتها أمام منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 فبراير/ شباط الجاري.

إيفانكا ترامب ترتدي الحجاب في جامع الشيخ زايد بأبوظبي#إرم_نيوز pic.twitter.com/9gfXZXXcso — إرم نيوز (@EremNews) February 15, 2020

وزارت إيفانكا اليوم السبت، جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي قبل أن تقوم بجولة في المتحف.