معجبة تحتضن راغب علامة على المسرح بطريقة غريبة (فيديو)‎

صعدت إحدى معجبات المطرب اللبناني راغب علامة إلى المسرح حافية لتقوم باحتضانه خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس.
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معجبة تفقد صوابها عند لقائها بالمطرب اللبناني راغب علامة، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، بمناسبة عيد الحب. . #إرم_نيوز #راغب_علامة #حفل #عيد_الحب #غناء #مشاهير #فن #عيد_الفالنتين #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فتاة وهي تحضن المطرب وتنخرط في البكاء، ليتحول المسرح إلى تصفيق حاد.
وتفاعل راغب علامة مع الفتاة واحتضنها وجعلها تغني معه إحدى أغنياته وسط تفاعل الجمهور.
وفسر المغردون الطريقة التي احتضنت بها الفتاة المطرب اللبناني، بأنها كانت في حالة ”سكر“ وغير واعية لما يدور حولها، مدللين حديثهم بأنها صعدت ”حافية“، بينما اعتبرها آخرون تعبيرا على حبها الشديد للمطرب.
ووسط تداول المقطع على نطاق واسع أعاد الفنان اللبناني راغب علامة نشره عبر حسابه الخاص على موقع ”إنستغرام“ وعلق قائلًا: ”محبة المعجبين.. أحبكم جميعا“.
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يُذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي آخر بمناسبة عيد الحب، اليوم السبت في تونس العاصمة.