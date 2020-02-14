أول ظهور للفنانة مريم حسين بعد خروجها من السجن (فيديو)

وثقت الفنانة المغربية المقيمة في دبي مريم حسين عبر حسابها في ”سناب شات“، كواليس من مسلسل ”ليالي الشمال“ المقرر عرضه في رمضان القادم، دون أن توضح إن كانت قد انضمت لأسرة المسلسل أم لا.
ويبدو أن ”حسين“ قررت المضي قدما في حياتها من خلال توثيقها تواجدها في كواليس ”ليالي الشمال“، وذلك عقب سجنها مدة 11 يوما على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي.
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وأفرجت الجهات الأمنية عن الفنانة المغربية بعد 11 يوما فقط من القبض عليها في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.
وكانت محكمة استئناف دبي قد أصدرت حكما نهائيا في قضية مريم حسين، المتهمة بهتك العرض بالرضا، بعد عام من تداولها في المحاكم، بحبسها شهر ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، قبل قرار الإفراج عنها، وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير في القضية.