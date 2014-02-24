اعتقال بطل فيلم " أفاتار" يفضح زواجه

اعتقلت الشرطة الأميركية الممثل الإسترالي سام وورثينغتون (37 عاماً) بعد أن دافع عن محبوبته أثناء خروجهما من مطعم في نيويورك.

وقام نجم فيلم " أفاتار" سام وورثينغتون (37 عاماً) بتوجيه لكمة لمصور أقدم على ركل حبيبته لارا بينغل( 26 عاماً)، لسبب بقي سراً الى الآن، واستدعيت الشرطة إلى المكان وتم توقيف الرجلين، فوجهت إلى وورثينغتون تهمة الاعتداء بالضرب، وأفرج عنه على أن يمثل أمام المحكمة بتاريخ 26 شباط/ فبراير الجاري.

وعدا عن الجلبة المحيطة بالشجار و شهامة سام تمحورت التعليقات الإعلامية حول الجملة التي صاح بها الممثل عند رفاعه عن حبيبته لارا ، اذ قال: " لقد ركلت زوجتي!"، الأمر الذي فاجأ المهتمين ومتابعي أخبار النجوم لعدم إعلان زواج سام و لارا إلى الآن.

واستمعت الشرطة لأقوال الموقوفين و قامت باعتقال المصور شينغ لي( 37 عاماً) بتهمة ارتكاب "سلوك غير عقلاني سبب تهديداً للحياة" وكذلك بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي، لينتظر في السجن ريثما يتم توجيه التهم إليه رسمياً.