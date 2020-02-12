أزمة محمد رمضان والطيار أبو اليسر تصل للبرلمان المصري

وصلت أزمة الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، إلى البرلمان المصري، وذلك عبر طلب إحاطة تقدمت به النائب إيناس عبدالحليم، ضد رئيس الوزراء ووزير الإعلام، محذرة من استمرار ما اسمتها ”الإساءة“ إلى الطيران المصري من قبل رمضان وهيئة الطيران.

وقالت النائب في طلب الإحاطة، إن ”تبادل الفيديوهات والاتهامات بين محمد رمضان والطيار أبو اليسر تتسبب في الإضرار بسمعة الطيران المصري وسمعته عالميا“، مطالبة وزير الإعلام بحظر تناول الأزمة وتصريحات الطرفين في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إلى جانب حذف الفيديوهات الموجودة.

واتهمت عبدالحليم الفنان محمد رمضان بـ“أداء أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، الأمر الذي يسيء إلى سمعة البلاد بالخارج بإظهار الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها“.

ويعد طلب الإحاطة ضد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، هو الأول من نوعه داخل أروقة البرلمان منذ توليه الحقيبة الوزارية في ديسمبر الماضي.

وأرجعت النائبة بداية الأزمة إلى قيام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو مصور في أكتوبر الماضي عبر حسابه على موقع تبادل الصور“إنستغرام“ يظهر فيه جلوسه على مقعد قائد طائرة أثناء إقلاعها، وتسبب الأمر في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل، ومطالبته بالتعويض من محمد رمضان، ثم تصريحات رمضان بشأن التطورات الأخيرة.

وخرج رمضان في تصريحات مؤخرا ليشير إلى طلب الطيار مبلغ 9.5 مليون جنيه (قرابة 600 ألف دولار) لتعويضه عما لحق به من أضرار منعته من الحصول على راتبه حتى بلوغه سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، ليخرج رمضان متهكما عليه في فيديو يصور نفسه وكأنه يجري عملية جراحية كاتباً ”تم إيقاف الطبيب اللي صورني عن العمل“.