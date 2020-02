محمد رمضان ينشر فيديو ساخرا من قائد الطائرة الموقوف عن العمل

View this post on Instagram

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو جديد، سخر فيه من قائد الطائرة الموقوف عن العمل مدى الحياة، أشرف أبو اليسر، بعدما كذب الأخير تصريحات الأول، بشأن طلب أموال منه كتعويض عن الضرر الذي لحق به. وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مستلقيًا على ظهره وهو يرتدي زي المرضى، وكأنه يخضع لعملية جراحية. وركزت الكاميرا على جرح، في موضع من جسم محمد رمضان، ثم ركزت على وجهه، ليقوم الفنان المصري بتحريك حاجبيه كنوع من السخرية. وعلق رمضان على مقطع الفيديو بعبارة ساخرة أيضًا قال فيها: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياه!". يأتي هذا بعد الجدل الواسع الذي أثير منذ أمس، حول حقيقة طلب الطيار الموقوف الحصول على مبلغ قيمته 9 ملايين جنيه، كتعويض من محمد رمضان.