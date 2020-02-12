محمد رمضان ينشر فيديو ساخرا من قائد الطائرة الموقوف عن العمل

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو جديدا، سخر فيه من قائد الطائرة الموقوف عن العمل مدى الحياة، أشرف أبو اليسر، بعدما كذب الأخير تصريحات الأول، بشأن طلب أموال منه كتعويض عن الضرر الذي لحق به.

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، مستلقيا على ظهره وهو يرتدي زي المرضى، وكأنه يخضع لعملية جراحية.

وركزت الكاميرا على جرح، في موضع من جسم محمد رمضان، ثم ركزت على وجهه، ليقوم الفنان المصري بتحريك حاجبيه كنوع من السخرية.

وعلق رمضان على مقطع الفيديو بعبارة ساخرة أيضا قال فيها: ”الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياه!“.

يأتي هذا بعد الجدل الواسع الذي أثير منذ أمس، حول حقيقة طلب الطيار الموقوف الحصول على مبلغ قيمته 9 ملايين جنيه، كتعويض من محمد رمضان، إثر الضرر الذي لحق به، ووقفه عن العمل مدى الحياة، بعد قيام الفنان الشاب بالتصوير أثناء جلوسه على مقعد قائد الطائرة، خلال الرحلة المتجهة إلى السعودية، ونشر الفيديو على صفحته الرسمية، وتعليقه بأنه كان يقود الطائرة.

وكان رمضان قد صرح بأن قائد الطائرة الموقوف عن العمل، طلب منه التعويض المادي، ثم قام بحذف الفيديو الذي أطلق خلاله تلك التصريحات، ليرد الطيّار، بتكذيب الفنان المصري، والتأكيد على عدم طلبه أي أموال منه.

وجاء الفيديو الذي نشره رمضان، بعد ساعات معدودة من تقديم محامٍ مصري، بلاغا ضد الفنان المصري وقائد الطائرة أشرف أبو اليسر، يتهمهما فيه بتعمدهما الإضرار بسمعة الطيران المصري، من خلال الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وطالب المحامي مصطفى شعبان في بلاغه بإحالة الثنائي للتحقيق، متهما رمضان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما عرض سلامة الطيران للخطر.

كما اتهم قائد الطائرة بالاشتراك مع المتهم الأول ”رمضان“، عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهّل له القيام بالجرائم المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته.