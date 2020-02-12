سعرها 4 جنيهات إسترلينية في الستينيات.. عرض لوحة لـ“فان جوخ“ للبيع بـ17 مليون دولار

تعرض لوحة الفنان الهولندي، فنسنت فان جوخ، التي بيعت مقابل 4 جنيهات إسترلينية فقط في الستينيات، للبيع بمزاد علني بمبلغ 17 مليون دولار، بعد تأكيد صحتها.

ويعتقد أن اللوحة التي رسمها فان جوخ عام 1885 قبل وفاته بأربع سنوات، واحدة من أول الأعمال التي عرضها للبيع، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبيعت اللوحة لدار مزادات ستافوردشاير مقابل 4 جنيهات إسترلينية فقط عام 1967، إذ دفع توقيع ”فنسنت“ غير الواضح، بائعي المزادات إلى استبعاد احتمال أن تكون اللوحة أصلية.

وتم الكشف عن أن اللوحة كانت من أعمال فان جوخ الحقيقية في أواخر الستينيات من القرن الماضي عن طريق الأشعة السينية.

وفي عام 2001، بيعت القطعة لمالكها الأمريكي الحالي مقابل 1.7 مليون دولار، ومن المقرر بيعها بالمزاد الشهر المقبل في المعرض الأوروبي للفنون الجميلة في ماستريخت بهولندا بواسطة تاجر بريطاني.

وقال مارتن فان بيلي، خبير لوحات فان جوخ، لصحيفة التايمز: ”سيكون من الرائع أن تبقى في إنجلترا، ربما في المعرض الوطني، على الرغم من أن جمع الأموال سيكون تحديا كبيرا“.

وبدأ فان جوخ الرسم في سن الـ27 أو 28 وتوفى في سن السابعة والثلاثين عام 1890، وخلال العقد الذي أمضاه في الرسم، رسم فان جوخ زهاء 900 عمل على قماش و 1100 عمل على الورق، أي ما يعادل نحو لوحتين ورسمتين في الأسبوع.