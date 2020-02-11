محمد رمضان: الطيار الموقوف طلب مني تعويضا 9 ملايين جنيه

أحدث الفنان المصري محمد رمضان، جدلًا كبيرًا بعد نشر مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه أزمة الكابتن المصري الطيار أشرف أبو اليسر، المفصول من خدمته بسببه، مبينا أنه تواصل مع الطيار أشرف مثلما وعده.

وأوضح محمد رمضان في رسالته التي وجهها لجمهوره قائلًا إنه أرسل إلى صديق يعمل مديرًا لإحدى شركات الطيران، تفاصيل أزمة الطيار أشرف أبو اليسر فطالبه بإرسال ”السي في“ الخاص به تمهيدًا لعودته إلى مهنته خلال أسبوع على الأكثر، ولكن خلال شركة أخرى غير التي كان يعمل بها.

وأوضح محمد رمضان، أنه تواصل أيضًا مع مدير شركة ”روتانا“ ليتوسط في التواصل مع أشرف أبو اليسر وإبلاغه بإرسال ”السي في“ إلا أنه ردّ بالقول بأنه لن يرسل ”السي في“ لأن رخصته مسحوبة وبالتالي لن يستطع العمل في مكان آخر.

وأكد الفنان المصري، أن المحامي الخاص بالطيار أشرف أبو اليسر تواصل مع مدير الحسابات الخاص بالفنان محمد رمضان، وطلب تعويضًا من نوع آخر كاشفا: ”قال إنه يتبقى له 3 سنوات ونصف للخروج على المعاش ويحتاج تسعة ملايين جنيه ونصف المليون، وأنا سايب الحكم للناس عشان بيقولوا إني تخليت عنه لو شايفين إن اللي بيطلبه ده يرضي ربنا أنا هعمل كده عادي جدًا“.

وكان لجمهور محمد رمضان رأي آخر، حيث قابلوا ما سرده في مقطع الفيديو بهجوم كبير جعله يلجأ بعدها لحذف الفيديو من جميع حساباته، حيث قال مغرد يُدعى محمد أبو عوف: ”اه يرضينا، اديلو الراجل كان فاضله حاجة بسيطة ويطلع معاش وياخد القيمة دي وانت خربت بيته، يبقى تعوضه“.

اه يرضينا

اديلو الراجل كان فاضله حاجه بسيطه ويطلع معاش وياخد القيمه دي وانت خربت بيته ، يبقي تعوضه https://t.co/sSCZUc0rkK — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) February 11, 2020

وأضاف حساب آخر يحمل اسم أحمد السلواني: ”دمرت مستقبل الراجل المهني وليك عين تتكلم راضي الطيار وربنا يعوضك بحفلة في دبي“، وأضاف آخر يُدعى إيهاب عوف: ”يعني تطفل على الرجل أثناء أداء عمله وتنشر له فيديو وتخرب بيته وتقول ده يرضيكم، ده أقل شئ تعمله معاه“.

وأضاف حساب آخر: ”بسم الله ما شاء الله علي أخلاقك فضحت الراجل في شغله ولما طلعت تقول اللي عايزه هعمله طلب تعويض فضحته برضه“، وقال المغرد مدحت الهنيدي: ”ما شاء الله يا نجم حبايبك كتير، آه يرضينا اديلو يا نجم واعمل خير، الكفن ملوش جيوب“.

وأردف آخرون في تعليقاتهم: ”آه يرضينا قطعت رزقه هو والمساعد انت اتقي ربنا“.

وكان محمد رمضان قد اعتذر على الهواء للطيار أشرف أبو اليسر، بعدما تسبب في إيقافه عن ممارسة مهنته مدى الحياة بقرار من سلطة الطيران المدني على إثر تركه يلتقط صورة في كابينة الطائرة خلال رحلته إلى الرياض.

وجاء اعتذار محمد رمضان على خلفية التصريحات التي أطلقها كابتن أشرف أبو اليسر، والتي أعرب فيها عن حزنه بسبب الأذية التي تسبب له فيها محمد رمضان، معلنًا عن استعداداته على الفور لتعويضه عن أي ضرر لحق به للتأكيد على أنه لم ولن يتخلى عنه كما أُثير خلال الساعات الماضية.

ولكن خرج الكابتن أشرف أبو اليسر بعد الاعتذار ووجّه هجومًا جديدًا للفنان محمد رمضان واتهمه بأنه يسعى للشو الإعلامي فقط، فقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ”القاهرة الآن“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر شاشة ”العربية-الحدث“، إن محمد رمضان اعتذر عن ما بدر منه وأذيته لي، ولكنه لم يتخذ أي خطوة أو يبادر بالاتصال بي.

وأكد ”أبو اليسر“، أنه لا يمكن تعويضه بأي شيء بعد رحلة عمل استمرت 50 عامًا في الطيران، لافتًا إلى أنه كان يتبقى له 5 سنوات لتكريمه وخروجه على المعاش، معربًا عن سعادته باعتذار محمد رمضان، وتساءل عن فائدة الاعتذار مقابل عدم التواصل معه؟.