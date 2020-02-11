أحمد إبراهيم زوج أنغام: أمتلك أسرارا ”محرجة“ (فيديو)

للموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم رأي آخر في مسألة الصلح، إذْ علق على ما يتم تداوله، فقال إن الفنانة المغربية سميرة سعيد سعت في العديد من المحاولات للصلح بين المتخاصمين من نجوم الفن، وكان من بينهم أصالة وأنغام، وذلك من خلال دعوتهما للعشاء في منزلها، لافتا إلى أنها فعلت ذلك بحسن نية منها؛ بغرض تقريب وجهات النظر.

وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، قائلا: ”حصل كذا اتصال بيننا وبين سميرة سعيد وهي بالفعل قلبها كبير، ولكن إحنا مفيش حاجة من ناحيتنا عشان نكون طرف، معندناش مشكلة مع حد، والأهم هو إن الحد هو اللي عنده مشكلة“، في إشارة إلى أن من افتعل المشكلة والخصام أصالة، وليست زوجته أنغام، خاصة أنها من أطلقت تصريحات الخلافات بينهما بعد زواجهما.

وأردف أحمد إبراهيم قائلا، إن احترام أصالة، من أهم ما يحرص عليه، خاصة أنها فنانة كبيرة، مؤكدا أنه يراعي ”العشرة“ التي جمعته بأي شخص.

وأوضح أن هذا من سمات المواطنين في مصر، بمراعاة العشرة مهما حدث من خلافات وتصريحات مستفزة.

وأشار إبراهيم إلى أنه يمتلك أسرارا حتى الآن لم يُفصح عنها؛ لأنها ”مُحرجة“ لأصحابها، بحسب وصفه، مضيفا: ”في ناس ممكن تدعي إنهم مش مهتمين أو مش في الصورة، بس بالعكس حصل إنهم كانوا في الصورة“.