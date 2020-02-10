بدلا من هاري.. الأميرة آن أول قائدة لمشاة البحرية الملكية

من المقرر أن تتولى الأميرة آن، الدور العسكري للأمير هاري في قوات المارينز الملكية، لتصبح بذلك أول سيدة تحظى بهذا الدور، صانعة بذلك التاريخ الملكي البريطاني، وفقا لما ذكرته صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية.

وغالبا ما يتم اعتبار الأميرة آن البالغة من العُمر 69 عاما، كأكثر أفراد العائلة الملكية عملا بجد، والآن، بعد رحيل دوق ساسكس –الأمير هاري- إلى كندا، أصبحت الأميرة أول امرأة تتولى منصب القائد العام لمشاة البحرية الملكية.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تضاف إلى الأميرة آن التي ترتبط بـ65 منظمة عسكرية، العديد من الواجبات الملكية، عندما يتخلى ابن أخيها عن مهامه العسكرية في الربيع المقبل.

كما أنه من المتوقع أيضا، أن يعود هاري إلى بريطانيا الشهر المقبل، للمشاركة في حفل وداع مع مشاة البحرية الملكية الذي تولى قيادته بعد مغادرة دوق أدنبرة للمنصب، وسوف تحضر آن أيضا.

وقد شغل الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاما، هذا المنصب لمدة 64 عاما حتى عام 2017، عندما تقاعد من الوظائف العامة.

وذكر التقرير أنه كان من الواضح أن الأمير فيليب كان حريصا بشكل خاص أن تتولى الأميرة آن المنصب بدلا من الأمير هاري.

ومن المرجح أن يُنظر إلى الدور الشرفي المرموق للأميرة آن على أنه مصدر إلهام للنساء اللائي يفكرن في التسجيل في القوات البحرية.

وينتظر أن تعلن الملكة عن موعد التعيين في الوقت المناسب.