ماذا قالت مريم حسين عن الإمارات بعد الإفراج عنها؟

علقت الفنانة المغربية مريم حسين، على الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.

ووجهت مريم حسين الشكر لشيوخ وقادة دولة الإمارات، على ما بذلوه لقضاء حاجتها وإعادتها إلى ابنتها.

وأوضحت مريم حسين في بيان صدر عن مكتبها القانوني، ونشرت نسخة منه عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة إن ”قضاء دولة الإمارات عادل ونزيه ولم يتوان عن إعطاء الحقوق لأصاحبها“.

وكانت الفنانة الكويتية مها محمد، قد أعلنت الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، من محبسها، بعد 11 يوما فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.

وقالت مها محمد التي دعمت مريم حسين بعد القبض عليها قائلة: ”يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين“.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في دبي أصدرت حكمها النهائي في قضية اتهام مريم حسين بهتك العرض بالرضا، بعد استمرارها عاما في المحاكم، بحبسها شهرا ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير في القضية.