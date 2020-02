ماذا قالت مريم حسين عن الإمارات بعد الإفراج عنها؟

View this post on Instagram

الفنانة المغربية مريم حسين تعلق على الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.