ماذا قالت مريم حسين عن الإمارات بعد الإفراج عنها؟

علقت الفنانة المغربية مريم حسين، على الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.
ووجهت مريم حسين الشكر لشيوخ وقادة دولة الإمارات، على ما بذلوه لقضاء حاجتها وإعادتها إلى ابنتها.
View this post on Instagram
الفنانة المغربية مريم حسين تعلق على الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الإمارات #دبي #مشاهير #مشاهير_الفن #المغرب #الكويت #صالح_الجسمي #مريم_حسين #مها_محمد #هتك_عرض #رقص #فاحشة #سناب_شات #قضاء #تعري #محاكمة #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #uae #marocco #video #trend
وأوضحت مريم حسين في بيان صدر عن مكتبها القانوني، ونشرت نسخة منه عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة إن ”قضاء دولة الإمارات عادل ونزيه ولم يتوان عن إعطاء الحقوق لأصاحبها“.
وكانت الفنانة الكويتية مها محمد، قد أعلنت الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين، من محبسها، بعد 11 يوما فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.
وقالت مها محمد التي دعمت مريم حسين بعد القبض عليها قائلة: ”يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين“.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في دبي أصدرت حكمها النهائي في قضية اتهام مريم حسين بهتك العرض بالرضا، بعد استمرارها عاما في المحاكم، بحبسها شهرا ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير في القضية.