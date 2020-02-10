 فنان أوبرالي سعودي ينضم لجوقة غناء في أكبر كنائس روما (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فنان أوبرالي سعودي ينضم لجوقة غناء في أكبر كنائس روما (فيديو)

فنان أوبرالي سعودي ينضم لجوقة غناء في أكبر كنائس روما (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف الفنان الأوبرالي السعودي، محمد خيران الزهراني، عن انضمامه لفرقة غناء أوبرالية في إيطاليا، وتقديمه حفلا في إحدى كنائس العاصمة روما في أحدث نجاحات الشاب الذي برز اسمه في الآونة الأخيرة.

وشارك الفنان الزهراني، وهو واحد من سعوديين قلائل من الجنسين، احترفوا الغناء الأوبرالي الكلاسيكي المعروف، مقطع فيديو لأول حفل للفرقة الإيطالية التي تحمل اسم ”Coro Polifonicomusica“.

وقال الزهراني إنه أول عربي وأول سعودي ينضم للجوقة في أكبر كنائس روما على حد قوله، حيث بات عضو ومغني سولو في الفرقة.

وشارك الزهراني أمس الأحد، في أول حفل رسمي له مع الفرقة التي قدمت عرضا حضره وفد من الجيش الإيطالي والسياسيين والمغني فرانشيسكو سارتوري.

ويبلغ الزهراني من العمر 24 عاما، وتمكن من تحدي اعتراضات عائلته ومجتمعه والنجاح في عالم الغناء الأوبرالي، ليقدم العام الماضي وهذا العام عروضا في مدينتي جدة والرياض في المملكة بجانب عروض خارجية في مصر وإيطاليا.

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