فنان أوبرالي سعودي ينضم لجوقة غناء في أكبر كنائس روما (فيديو)

كشف الفنان الأوبرالي السعودي، محمد خيران الزهراني، عن انضمامه لفرقة غناء أوبرالية في إيطاليا، وتقديمه حفلا في إحدى كنائس العاصمة روما في أحدث نجاحات الشاب الذي برز اسمه في الآونة الأخيرة.

وشارك الفنان الزهراني، وهو واحد من سعوديين قلائل من الجنسين، احترفوا الغناء الأوبرالي الكلاسيكي المعروف، مقطع فيديو لأول حفل للفرقة الإيطالية التي تحمل اسم ”Coro Polifonicomusica“.

وقال الزهراني إنه أول عربي وأول سعودي ينضم للجوقة في أكبر كنائس روما على حد قوله، حيث بات عضو ومغني سولو في الفرقة.

????عربي

????سعودي

????احمل اسم محمد

• يكون عضو في جوقه في اكبر كنايس روما في ايطاليا ???????? pic.twitter.com/UaRRAscJRW — MOHAMMED ‏ (@m_khayran) February 10, 2020

وشارك الزهراني أمس الأحد، في أول حفل رسمي له مع الفرقة التي قدمت عرضا حضره وفد من الجيش الإيطالي والسياسيين والمغني فرانشيسكو سارتوري.

بكل فخر حاب اشاركم فرحتي بكوني اول سعودي يكون عضو ومغني سولو ضمن كواير Coro Polifonico musica في روما ايطاليا .. وايضا الايوم الاحد 9/2/2020 اول حفل رسمي لي في الفرقه وبحضور وفد من الجيش الايطالي والسياسين و المغني Francesco sartori pic.twitter.com/I4g1I2agJf — MOHAMMED ‏ (@m_khayran) February 9, 2020

ويبلغ الزهراني من العمر 24 عاما، وتمكن من تحدي اعتراضات عائلته ومجتمعه والنجاح في عالم الغناء الأوبرالي، ليقدم العام الماضي وهذا العام عروضا في مدينتي جدة والرياض في المملكة بجانب عروض خارجية في مصر وإيطاليا.

ليلة أوبرالية جميلة في جدة بمشاركة اول سوبرانو سعودية مرخصة من وزارة الثقافة، الفنانة سوسن البهيتي @SawsanAlbahiti و الفنان الموهوب محمد خيران @m_khayran وعازف البيانو تامر خليل @tk3904 في مقهى بوهو بجدة ???????????? مواهب سعودية جميلة تستحق فرص اكبر لتسطع في مملكتنا الغالية ???????? ✨ pic.twitter.com/QvnGCHba7b — Classical Music Club KSA نادي الموسيقى الكلاسيكية (@CMC_KSA) October 29, 2019