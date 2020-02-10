السعودية العنود اليوسف في مرمى نيران النقد واتهامات بالتمثيل (فيديو)

شن ناشطون في المملكة العربية السعودية، حملة نقد بحق مواطنتهم خبيرة التجميل العنود اليوسف، واتهموها بـ ”التلاعب بمشاعرهم“ بعد تعاطفهم معها إثر مقطع فيديو بثته في وقت سابق وهي تشكو إهمال زوجها لها، وطلبه منها ”مغادرة المنزل“ والعودة إلى منزل أهلها.

وبررت العنود في مقاطع جديدة، أن ما فعله زوجها كان مجرد ”مقلب“، حيث فاجأها بشراء سيارة ”مرسيدس“ لها بعد ذلك ترضية لها وتأكيدا على حسن علاقة الزواج التي تجمعهما.

ووثقت في مقاطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل، السيارة الجديدة، حيث علق زوجها، ردا على الفيديو السابق لها، الذي كشفت فيه إهماله لها: ”لا تخافين أنا بحبك للحين (..) الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يارب (..) يستاهل المقلب“.

بدورها ردت خبيرة التجميل على زوجها: ”صدقني ما رح اسامحك، صدقني ما ارح اسامحك“، فأجابها: ”حتى عالمرسيدس؟“. فقالت: ”لا إلا المرسيدس، لعبت بأعصابي وهزيت كياني (..) ودي ودي اذبحك“.

في حين علق قائلا: ”بس ما يستاهل اللي جرى ولا لا“، في إشارة إلى هديته الفخمة، وهي المرسيدس.

وكان زوجها قد قال في مقطع بثه عبر ”سناب شات“: ”تخيلوا وصلت المرحلة إني أطلع من دوامي علشان أجي المعرض، قعد اتعب الي 3 ايام لكن مو طبيعي، أنا مسوي مقلب كبير كبير جدا، عسى الله يجيب العواقب سليمة، بس انشا الله العواقب سليمة على اللي تشوفه، الله يستر، شوفو شقاعد ادور، خلي بعد التعب اللي تعبته مسكينة تلاقيلها شي على سنع، ليش اخترت مرسيدس، انا قاعد مرة بسولف معها، لو خيروك رنج ولا لزكس ولا مرسيدس، قلتلي مرسيدس، هي عايشة 3 ايام كئيبة، لكن باذن الله الشي كويس، ترى اسجل هذي المقاطع وهي ما تدري (..) غير إنها مفاجأة أنا مسوى من الحبة قبة هاليومين، والله شي كبير اللي قاعد اسويه، هي حاسة بتغير جذري، انا قاعد اتهرب من البيت كله علشان ما أفضح نفسي، احاول اطبق مسلسلي وأنحاش (..)“.

#مرسيدس_العنود_اليوسف -هذا زوج العنود اللي قبل كم يوم تفضفض ان زوجها مهمشها

والله اني حاسة السالفة فيها انّ ومابي ادخل بالنية لكن خلاص تشبعنا من حركات المشاهير صارت معروفة يمديكم تشتهرون بدون ذالحركات! pic.twitter.com/8sOfL8WQpj — Layan☁️ (@oviia_) February 9, 2020

ومن خلال هاشتاق #مرسيدس_العنود_اليوسف، تفاعل ناشطون مع ”مقلب“ زوج العنود، مؤكدين تعرضهم للخداع والكذب من قبل خبيرة التجميل وزوجها.

#مرسيدس_العنود_اليوسف والله كنت حاسه انه مقلب وش هالاستخفاف في المشاهدين واللله اننا شعب ينضحك علينا بريال ،، اجل طلع مقلب من زوجها نعمممممممممممممم ????????????وش هالعالم ؟؟!!!!!! وهاشتاق وتصايح والله المفروض بلووك قوي pic.twitter.com/kDM3PhPsQT — Malika alsharif (@malikaaa27) February 9, 2020

وعلقت مغردة تحمل اسم ”زوز“: ”اتفلوا بوجهي ان عاد صدقت احد وتضايقت على احد مشهور“.

واستنكرت ”انجلس“ بدورها: ”والله جد اتكلم تراكم مرضى محد عاقل طبيعي يسوي كذا اللي يتلاعب بمشاعر الناس شخص غير سوي اذا كانت تمثيلية تافهة اتمنى تصبح حقيقة تكريم لمشاعرنا الصادقة اللي ماتستاهلونها“.

وانتقدتها ”حور“: ”كنت متعاطفة معاك بشكل فظيع لدرجه اكتب لك من قلبي بالسناب لكن بلوك سناب وبلوك تويتر وانستقرام وكانت في وحدة بالكومنتات تقولي هذي دارما شلون حاطها تاقها وهي منهارة واقول لها حرام تتشمتين بمصايب الناس طلعو عارفين الحركات للأسف“.

وقالت ”امونه“: اشكري الحسابات اللي اعلنت لك ببلاش اشكري متابعينك على سذاجتهم وتصديقهم لتمثيليتكم التافهة .. مستحيل وحده عاقلة وفاهمة تستغل عاطفة الناس علشان زيادة متابعين .. لدرجة صارت الناس تدعي على زوجها .. وانا كمتابعة سابقة اشكر استغلالك لنا واشكر نفسي على اظهار حقيقتك من البداية“.

يذكر أن خبيرة التجميل السعودية، العنود اليوسف، اشتكت قبل أيام من إهمال زوجها لها وتغيره المفاجئ، وأكدت لمتابعيها إغلاق حسابها عبر ”سناب شات“ لمرورها بحالة نفسية سيئة، إثر مشكلتها مع زوجها.

وحصدت العنود آنذاك على تعاطف واسع من قبل متابعيها، الذين حاولوا دعمها معنويا في ظل ظروفها.