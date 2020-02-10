”مصنع أمريكي“ يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي.. و(توي ستوري 4) أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز فيلم ”مصنع أمريكي“ (أمريكان فاكتوري) بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس انجليس مساء الأحد.
ويتناول الفيلم ما حدث لمجموعة من عمال السيارات بولاية أوهايو والذين تم تسريحهم خلال ركود عام 2008. وهذا الفيلم أيضا باكورة إنتاج شركة هاير جراوند التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018. والفيلم من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.
وفي الإطار ذاته، فاز فيلم ”قصة لعبة الجزء الرابع“ (توي ستوري 4) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية.