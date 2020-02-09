الطيار الموقوف عن العمل: اعتذار محمد رمضان ”شو إعلامي“

وجّه الكابتن طيار المصري أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الموقوف عن العمل نهائيًا بسبب مواطنه الفنان محمد رمضان، هجومًا جديدًا عليه رغم اعتذار الأخير، إلا أن الطيار المصري اتهمه بأنه يسعى للشو الإعلامي فقط.

وقال أشرف أبو اليسر، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”القاهرة الآن“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر شاشة ”العربية-الحدث“ إن محمد رمضان اعتذر عن ما بدر منه وأذيته لي ولكنه لم يتخذ أي خطوة أو يبادر بالاتصال بي.

وأكد ”أبو اليسر“ أنه لا يمكن تعويضه بأي شيء بعد رحلة عمل استمرت 50 عامًا عمل في الطيران، لافتًا إلى أنه كان يتبقى له 5 سنوات لتكريمه وخروجه على المعاش، معربًا عن سعادته باعتذار محمد رمضان، وتساءل عن فائدة الاعتذار مقابل عدم التواصل معه.

وشددّ ”أبو اليسر“، على أن محاميه الخاص هاتف محامي محمد رمضان ولم يجب مردفًا: ”لسه مكلمنيش وأنا منتظر مكالمته ومفيش مشكلة نقعد ونتفاهم عشان أنا قاعد في البيت“.

وتابع الطيار المصري قائلًا إن تصريحات محمد رمضان ليس لها هدف سوى الشو الإعلامي فقط، مبينًا أنه لابد عليه أن يُثبت حسن نيته ويتحدث معه، نافيًا أن يكون محمد رمضان لمس كنترول الطائرة إذ لم يقدها إطلاقًا.

وكان محمد رمضان قد اعتذر على الهواء للطيار المصري أشرف أبو اليسر، بعدما تسبب في إيقافه عن ممارسة مهنته مدى الحياة بقرار من سلطة الطيران المدني على إثر تركه يلتقط صورة في كابينة الطائرة خلال رحلته إلى الرياض.

وجاء اعتذار محمد رمضان على خلفية التصريحات التي أطلقها كابتن أشرف أبو اليسر، والتي أعرب فيها عن حزنه بسبب الأذية التي تسبب له فيها محمد رمضان، معلنًا عن استعداداته على الفور لتعويضه عن أي ضرر لحق به للتأكيد على أنه لم ولن يتخلى عنه كما أُثير خلال الساعات الماضية.