الفنان المصري رامي جمال يستعين بنجوم الفن والرياضة في أغنيته الجديدة ”سقف“ (فيديو)

استعان الفنان المصري رامي جمال، بقرابة 45 شخصا من نجوم الفن والرياضة لمشاركته في فيديو كليب أغنيته الجديدة ”سقف“، التي تعتبر أولى أعماله الغنائية بعد أن عدل عن قرار الاعتزال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، إثر إصابته بمرض ”البهاق“.

وطرح جمال ”سقف“ عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد، الذي تنتجه شركة ”نجوم ريكوردز“، ويظهر في الفيديو كليب مجموعة من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين أظهروا دعمهم وتضامنهم مع الفنان المصاب بمرض من النادر علاجه.

وشاركت في فيديو الأغنية الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والنجوم أحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز وشيماء سيف، وهشام عباس وعمرو يوسف وهنادي مهنا وحمدي المرغني ونشوى مصطفى وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وعلي ربيع والمنتج هشام جمال ومحمد أسامة وأكرم حسني وحسن الرداد وحمادة هلال ومي عمر.

وظهر في الفيديو كليب أيضا، النجوم أحمد السعدني وكريم فهمي وكريم عفيفي وحميد الشاعري وسليمان عيد وعمرو سعد وعمرو وهبة وإيمان العاصي وإنجي علي وبيومي فؤاد والإعلامي شريف مدكور والشيف علاء الشربيني.

وفي قائمة نجوم الرياضة تواجد كل من شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات ومحمد هاني والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

وحرص رامي جمال في نهاية الكليب على توجيه رسالة شكر للجمهور بنهاية الأغنية قال فيها: ”بسبب الدعم النفسي اللي لقيته منكم لقيت إن واجبنا إن الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها وفي صناعتها لكل حد محبط أو لسه موصلش لحلمه، هدفنا نقولك لو الظروف هتسخف.. سقف“.

وأردف في رسالته لزملائه النجوم المشاركين معه قائلا: ”كلمة شكرا مش كفاية لكل حد ظهر في الفيديو ده، وجودكم شرف ليا“.

وتشير رسالة الكليب إلى عدم اليأس، خاصة أن رامي جمال أُصيب به بعد إعلان إصابته بمرض ”البهاق“ واضطر إلى إعلان اعتزاله إلا أن دعم الجمهور والنجوم له جعله يعدل عن قراره.