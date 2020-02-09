”بأمر ملكي“.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الملكة إليزابيث قامت باستدعاء ميغان ماركل والأمير هاري لحضور خدمة الكومنولث.

وانتقل دوق ودوقة ساسكس إلى كندا بعد إعلانهما الانفصال عن العائلة المالكة ليصبحا ”مستقلين ماليا“، لكن ورد أن الملكة البالغة من العمر 93 عاما، قد طلبت منهما العودة إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل؛ لحضور الخدمة في دير وستمنستر.

وفي حال حضر الزوجان الخدمة المقررة في 9 مارس المقبل، فسيكون ذلك أول مشاركة ملكية لميغان، 38 عاما، منذ استقالتها.

وذكرت صحيفة ”صنداي تايمز“، أن الزوجين سيقومان بجولة من التعاقدات الرسمية النهائية في مارس قبل العودة إلى أمريكا الشمالية، حيث حضرا خدمة الكومنولث العام الماضي، وكانت ميغان حاملا في الشهور الأخيرة بابنها آرشي.

يأتي ذلك بعد أن أصدر هاري وميغان بيانهما المتعلق بأنهما سيغادران العائلة المالكة، حتى أنهما سددا مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني الذي تم إنفاقه لتجديد منزل Frogmore Cottage، واستقرا منذ ذلك الحين في قصر كندي قيمته 10.5 مليون جنيه إسترليني في جزيرة فانكوفر.

وفي الآونة الأخيرة، قام هاري بأول ظهور علني له في قمة JPMorgan في ميامي، حيث ألقى خطابا تحدث فيه عن عدم ندمه على قرار الانفصال وعن تلقيه العلاج النفسي بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، وأشيع أنه دُفع له مليون دولار بالإضافة إلى نفقات الحفلة.

لكن صحيفة ”صنداي تايمز“، ذكرت أن الملكة ”لم تتأثر“ بحياة الزوجين الجديدة، وقالت لأصدقائها: ”إذا كان هذا هو ما يريدان، وإذا كانا يريدان الذهاب، يجب أن ندعهما يرحلان“.

وذكرت مصادر، أن هاري وميغان يبحثان عن منزل في لوس أنجلوس، فيما يبحثان عن وكيل أعمال لإدارة مشاريعها المستقبلية، حيث تبحث العودة إلى التمثيل.