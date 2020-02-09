وفاة الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك

توفي الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك حامد، يوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر 69 عاما.

والمبارك من مواليد عام 1951 بمدينة ”ود مدني“ وسط السودان.

وأبدى عبدالعزيز اهتماما بالموسيقى في وقت مبكر من عمره، واشتهر بتلحين الأناشيد المدرسية، وبدأ نشاطه الفني بتقليد فنانين كبار، منهم: عثمان حسين، عبدالكريم الكابلي، محمد وردي، الطيب عبدالله، ثنائي العاصمة، عبدالعزيز محمد داؤود، وزيدان إبراهيم.

وتعاون عبدالعزيز في بدايات مشواره مع بعض الفنانين الذين سبقوه في الساحة الفنية السودانية، فقدم له الفنان الطيب عبدالله أغنية ”طريق الشوق“ كهدية، وهي من كلماته وألحانه، كما أهداه ثنائي العاصمة أغنية ”ليه يا قلبي ليه“، من كلمات الدكتور علي شبيكة وألحان السني الضوي.

وقدم عبدالعزيز أغلب أغنياته باللهجة العامية السودانية، ولكنه تغنى أيضا بقصائد عربية فصحى، منها قصيدة ”لا تدعني“ للأمير عبدالله الفيصل، والتي وضع ألحانها الموسيقار بشير عباس، وقصيدة ”الموسيقى العمياء“، وله أغنيات شهيرة، منها: ”أحلى جارة“، ”ليه يا قلبي ليه“، و“بتقولي لا“.