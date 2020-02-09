الإعلامية المصرية مروة ميمي: ابني قُتل عمدًا (فيديو)

روت الإعلامية المصرية مروة ميمي، لأول مرة تفاصيل مقتل ابنها ”كريم“ برصاصة طائشة على يد أحد زملائه خلال تواجده في منزله، نافيًة كل ما تم تداوله حول مقتل ابنها عن طريق الخطأ.

وأكدت مروة ميمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”مساء dmc“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية إيمان الحصري، أن ابنها تعرض للقتل العمد، لافتًة إلى أن هذه ليست روايتها ولكن تحريات المباحث هي التي أثبتت ذلك بعدما وُجد ابنها متوفيًا خلف باب الغرفة.

وأوضحت أن ابنها تعرض للإرهاب من جانب زملائه، مستنكرة كل ما أُثير حول الواقعة لأن ما تم تداوله غير صحيح واصفًة أي إعلامي أو معد تداول تفاصيل القضية بـ“الفشلة“ مدللّة على ذلك بأنها تسكن في مصر الجديدة وليس كما قيل في شقتها بالزمالك.

وأضافت أن الأب الذي ترك مسدسه في المنزل لابنه ويجعل حصوله عليه سهلًا فهو أبْ فاشل، مؤكدًة أن الرصاصة لم تخرج عن طريق الخطأ وما حدث أن ابنها تعرض لتحرش بدني حيث تم إرهابه لأنه يخاف، مردفًة: ”ابني جري ودخل أوضة تانية واستخبى ورا الباب وكان بيخرج راسه من روا الباب يشوفهم مشيوا ولا لأ عشان يعرف يخرج وجاتله الرصاصة وقتها بسبب الخوف وليس أي شيء آخر“.

خاص لـ #مساء_dmc الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل نجلها "كريم": خاص لـ #مساء_dmcالإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل نجلها "كريم":"نجلي قتل عمدًا وكان يحاول الهروب من القاتل" تم النشر بواسطة ‏‎dmc TV‎‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٠

وطالبت الإعلامية المصرية بحق ابنها من القضاء ومن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتًة إلى أن ما حدث خطأ كبير، مختتمًة: ”عاوزة حقي القانوني والشرعي والأدبي“.

يُذكر أن تحريات الأجهزة الأمنية واصلت جهودها لكشفت ملابسات واقعة مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي التي تعمل بقناة النهار، إثر طلق ناري أثناء مزاح مع أصدقائه وتبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص وخاص بوالد المتهم.