 للمرة الأولى.. نوال الزغبي تصور كليب أغنيتها ”القوية“ في السعودية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

للمرة الأولى.. نوال الزغبي تصور كليب أغنيتها ”القوية“ في السعودية (فيديو)

للمرة الأولى.. نوال الزغبي تصور كليب أغنيتها ”القوية“ في السعودية (فيديو)

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مدينة جدة لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”القوية“، حيث انطلق التصوير للمرة الأولى في سوق قابل أحد أسواق منطقة جدة التاريخية وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا من مكان التصوير، حيث نشر الإعلامي هشام الهويس عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ مؤكدًا أن التصوير يتم بين محال الذهب للنجمة الذهبية.

وشاركت نوال الزغبي، متابعيها عبر ”تويتر“ صورة وهي على أحد الشواطئ في مدينة جدة، وعلقّت قائلًة:“القوية، قبلك سموني، نوال الزغبي، جدة“، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتناقل بعض المغردين صورًا ومقطع فيديو للزغبي من موقع التصوير، وكانت وسط محال الذهب وتتلقى تعليمات من مخرج الكليب.

وتستعد ”نوال الزغبي“ لطرح الكليب خلال الأيام المقبلة، والذي كتب كلماته مازن ضاهر، ومن ألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.

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