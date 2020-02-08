للمرة الأولى.. نوال الزغبي تصور كليب أغنيتها ”القوية“ في السعودية (فيديو)

اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مدينة جدة لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”القوية“، حيث انطلق التصوير للمرة الأولى في سوق قابل أحد أسواق منطقة جدة التاريخية وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا من مكان التصوير، حيث نشر الإعلامي هشام الهويس عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ مؤكدًا أن التصوير يتم بين محال الذهب للنجمة الذهبية.

@NawalElZoghbi

اقل شي ممكن ينقال على نجمة بحجمك هوي انك ذهبية ولازم يصوروكي بين محلات الذهب ????⁦❤️⁩#نوال_الزغبي pic.twitter.com/ri3fIMB1lL — إكرام الغلبانة ???????? (@ikramrafif3) February 8, 2020

وشاركت نوال الزغبي، متابعيها عبر ”تويتر“ صورة وهي على أحد الشواطئ في مدينة جدة، وعلقّت قائلًة:“القوية، قبلك سموني، نوال الزغبي، جدة“، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتناقل بعض المغردين صورًا ومقطع فيديو للزغبي من موقع التصوير، وكانت وسط محال الذهب وتتلقى تعليمات من مخرج الكليب.

كأنو عم بحضر نوال الزغبي بفترة اللي اتمنيتو سنة ال 2002 ????????????????

هالانسانة ما بتكبر و كل يوم تتحلى ⁦❤️⁩⁦@NawalElZoghbi pic.twitter.com/WwD9xeZrES — ???????????????????????????????????????????? ???? (@PerfectLover_) February 8, 2020

وتستعد ”نوال الزغبي“ لطرح الكليب خلال الأيام المقبلة، والذي كتب كلماته مازن ضاهر، ومن ألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.