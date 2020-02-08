الفنانة أروى تهاجم مسؤولي بلادها بعد وفاة يمني بـ“كورونا“ في الصين (فيديو)

هاجمت الفنانة اليمنية أروى، المسؤولين في بلادها؛ بعد وفاة مواطن يمني في الصين؛ على خلفية إصابته بمرض كورونا المستجد، مؤكدة أن بلادها لم تمد يد العون إلى أي مواطن خارج بلاده، في وقت الأزمات.
وتناقلت الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، مقطع فيديو للفنانة اليمنية أروى، نشرته عبر حسابها في“سناب شات“، تحدثت فيه عن وفاة مواطن يمني في الصين بمرض كورونا.
وذكرت أروى تعرضها هي شخصيا لموقف مشابه عندما كانت هناك مشاكل في لبنان، وبعثت جميع الدول العربية لنقل مواطنيها من بيروت، وكانت هي موجودة آنذاك هناك، ولم تتلق مساعدة من سلطات بلادها، مؤكدة أن السفارة السعودية هي التي أخرجتها من لبنان.
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وتعاطف المتابعون مع حديث أروى، موجهين رسائل إلى الدول المجاورة لليمن بسرعة التعاون وإرسال طائرات لإجلاء المواطنين اليمنيين بالصين؛ لإنقاذهم من فيروس كورونا القاتل، منوهين إلى أن الدول العربية لن تتخلى عن المواطنين اليمنيين وقت الشدة.