وفاة الفنان الكوميدي الأمريكي أورسون بين في حادث سير 

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي أورسون بين؛ بعد أن صدمته سيارة بمدينة فينيس، في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 91 عاما.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن أورسون بين صدمته سيارة أثناء سيره، ثم جاءت أخرى وصدمته بعد الأولى وقد فارق الحياة، وفقا لما نشره موقع TMZ الأمريكي.

وذكر الموقع أن كلتا السيارتين بقيتا في مكان الحادث، وما زالت التحقيقات جارية، لكن إلى الآن لم يتم توضيح طبيعة التهم التي سيتم توجيهها لقائدي السيارتين.

وصرح النقيب برايان وندلنغ من إدارة شرطة لوس أنجلوس لصحيفة ”إيه بي سي نيوز“ الإخبارية، أن السيارة التي كانت قادمة من الاتجاه الغربي قد صدمت الممثل، لكنها لم تره، أما السيارة الثانية فهي التي أنهت حياته.

ولد الممثل أورسون بين في 1928، وبدأ مسيرته الفنية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، في العديد من العروض، مثل: Goodyear Playhouse و Broadway Television Theater، وقد ظهر في العديد من العروض التليفزيونية الشهيرة منذ بداية الستينيات وحتى فترة الثمانينيات، وظهر لفترة طويلة في البرنامج التليفزيوني الشهير To Tell the Truth.

وظهر أورسون في أواخر حياته في العديد من مسلسلات شبكة نيتفليكس، مثل Grace and Frankie و The Equalizer 2.

عاش أورسون مع زوجته آلي ميلز التي تزوجها منذ 27 عاما، وأثمرت زيجاته عن أربعة أولاد، حيث كان متزوجا قبل ذلك ثلاث مرات. أول زواج كان في 1956 من الممثلة جاكلين دي سيبور ثم انفصلا في 1962 ولديهما طفل واحد يُدعى ميشيل.

وفي 1965 تزوج للمرة الثانية من الممثلة وعارضة الأزياء كارولين ماكسويل وكان لديهما ثلاثة أطفال، وهم: ماكس وسوزانا وإزكييل، ثم انفصلا نهائيا في 1981، ثم في 1993 كانت زيجته الأخيرة من الممثلة آلي ميلز التي كان يكبرها بـ 23 عاما، وعاش معها في لوس أنجلوس حتى لقي حتفه.