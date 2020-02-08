هند القحطاني تقدم نصائح في الأمومة وتربية الأبناء (فيديو)

نشرت السعودية الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، تضمن مجموعة من النصائح والتوجيهات المتعلقة بتربية الأبناء.

وقدمت هند القحطاني، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتثير الجدل باستمرار في مقاطعها، رؤيتها لما يجب أن تكون عليه الأم وطبيعة الأمومة التي هي عليها.

وقالت في المقطع: ”الأمهات رائعات ولا أحد يزايد على حب الأم لولادها، كل الأمهات كويسات يحبون ولادهن والله يقوينا ويعينا على تربية أبنائنا خير تربية يا رب“.

تقول هند القحطاني ( احب اطفالي حب لا مشروط وانا مااربيهم واعطيهم عشان انتظر مقابل )❤️ pic.twitter.com/HJV14IOgJ5 — هند القحطاني (@Fanhind91) February 8, 2020

وأضافت: ”أهم شيء في التربية أنه يكون حب لا مشروط، للأطفال“.

وأوضحت الفرق بينها وبين غيرها من الأهالي، قائلة: ”بالنسبة لي أنا أحس إني أختلف عن غيري في إنه أنا عيالي أعطيهم وأقدملهم كل شي يبغونه مقابل أنه مو زي بعض الآباء أبغى مقابل في المستقبل جزاء وشكورا لا“.

وتابعت: ”أنا أعطيهم احتياجاتهم لأنه هذا واجب عليا، إذا صار إذا حصل إن شاء الله بعد عمر طويل بروا فيني وأحسنوا إل هذا اللي نبغاه، وإذا اختاروا حياة مختلفة وابتعدوا هذا شيء راجعلهم“.

وختمت قائلة: ”يعني أنا صراحة ما أربيهم وأعطيهم عشان أنتظر المقابل“.