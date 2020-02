بعد الفيديو ”الخادش“.. سارة الكندري: ”سأتحجب قريبا“

View this post on Instagram

الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري (24 عاما) وزوجها (سعودي الأصل) أحمد العنزي (29 عاما)، يعتذران بعد "الفيديو الذي انتشر لهما وتسبب بضبطهما من الجهات الأمنية". والكندري تعلن ارتداء الحجاب قريبًا. . #إرم_نيوز #احمد_العنزي #سارة_الكندري #الكويت #السعودية #فيديو #الشرطة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #ksa #saudiarabia #trend #news #video #kuwait