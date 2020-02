بمناسبة زواجه.. هدية ”غير متوقعة“ من الإعلامي الإماراتي ”بن دفنا“ للمنشد السعودي ”الفوزان“ (فيديو)

View this post on Instagram

الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، يفاجئ المنشد السعودي الشاب عبدالمجيد الفوزان، بهدية زواج مميزة واستثنائية، وذلك خلال حضوره عقد قرانه؛ إذ قدم له "مبلغ 300 ألف باسم الإمارات إضافة إلى سيارة رينج روفر".