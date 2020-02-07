بمناسبة زواجه.. هدية ”غير متوقعة“ من الإعلامي الإماراتي ”بن دفنا“ للمنشد السعودي ”الفوزان“ (فيديو)

فاجأ الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، المنشد السعودي الشاب عبدالمجيد الفوزان، بهدية زواج مميزة جدا واستثنائية، وذلك خلال حضوره عقد قرانه.

ووثق ”بن دفنا“ عبر حسابه في ”سناب شات“ لحظة تقديمه لـ“العانية“ للمنشد السعودي، حيث قال له ”إنه يقدم له مبلغ 300 ألف باسم الإمارات إضافة إلى سيارة رينج روفر“، واقسم على الفوزان الذي ارتبك من حجم الهدية، حتى يقبلها.

ولم يوضح ”بن دفنا“ إن كان المبلغ المقدم بالدرهم الإماراتي أم الريال السعودي، إلا أن فرق القيمة بين العملتين طفيف، والهدية تعادل ما يقارب 80 ألف دولار.

و“العانية“ بلهجة أهل السعودية هي ”الهدية أو المعونة“ التي تقدم للعريس بمناسبة زواجه، وهي عادة من عادات العرب تنتشر في معظم الدول العربية، وتختلف تسميتها بحسب لهجة أهل كل منطقة.

وكان المنشد السعودي قد أعلن أمس الخميس، عن حفل زواجه معلقا: ”زواجي اليوم، لا تنسوني من دعواتكم، والله يبارك لنا ولكم“.

زواجي اليوم

لا تنسوني من دعواتكم

والله يبارك لنا ولكم #زواج_عبدالمجيد_الفوزان — عبدالمجيد الفوزان (@mjeedalfawzan) February 6, 2020

ولمع نجم عبدالمجيد الفوزان منذ طفولته، لكنه حصد شهرته الواسعة مع برنامج ”زد رصيدك“ في المملكة.