اتهام نجم مواقع التواصل السعودي ”ابوبجاد الهارف“ بتزوير شهادته الدراسية

اتهم محام بارز في السعودية، الخميس، أحد مواطنيه، وهو شخص معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، بتزوير شهادته الدراسية، في تصاعد للسجال بين الاثنين خلال الفترة القليلة الماضية.

ووجه المحامي عبدالرحمن اللاحم، الاتهام للنجم المعروف بلقب ”أبو بجاد الهارف“ عبر تويتر، مطالبا من وزارة التعليم التحقيق في ذلك الاتهام الذي يدور حول حصول الهارف على شهادة أول ثانوي مزورة.

وقال اللاحم في تغريدته التي وجهها لوزير التعليم السعودي حمد آل االشيخ: ”تحية طيبة يا صاحب المعالي وزير التعليم، هذا أبو بجاد الهارف لديه شهادة ثاني متوسط ويعترف بلسانه وفي مقطع صوّره المثقف أبو نورة أن (الرجاجيل) جابوا له شهادة أول ثانوي وهو اعتراف بالتزوير واستخدام محرر مزور وشبهة جريمة: (الاستجابة لرجاء أو طلب أو توصية) فهل هناك دكاكين تبيع الشهادات؟“.

وأرفق اللاحم مع تغريدته مقطع فيديو يظهر فيه الهارف بالفعل يتحدث عن الشهادة الدراسية التي يحملها، وبدا من خلال حديثه أن ثمة إشكالا ما حولها، لكن لم يتضح إن كان ذلك الحديث جادا أم على سبيل المزاح.

وشوهد الفيديو على نطاق واسع، فيما تباينت الردود على تغريدة اللاحم بين داع للتحقيق فيها وبين مشكك في مزاعم المحامي السعودي بعد أن دار سجال بين الاثنين خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

زوروها شهادات ثانوية وجامعية وماجستير ودكتوراه.. وقفت على اولى ثانوي يا اخ عبد الرحمن!!!

ولكن جميل منك اننا عرفنا بشهادات من ينساق اليهم شباب المستقبل فيما ينتجونه من سخافات ومن هنا نطالب بوقفهم عن كل منتج غير مفيد او نافع ..

حيث يجب عليهم انتاج كل مادة يستفيد منها المتابعين. — ⚡️فارس من الجنوب⚡️ (@fsmnfn) February 6, 2020

فيه اشياء تستاهل ان المحامي عبدالرحمن يلتفت لها غير ابو بجاد . انسان بسيط وعفويته اصبحت ضده — aish359 (@aish3591) February 6, 2020

اشكرك يا استاذ عبدالرحمن على جهودك

مثل هؤلاء المشاهير ما يحصل لهم وبكره تحصل لهم اعلان لأي دائرة حكومية — قارئ (@aa90dd) February 6, 2020

والله. هذه كارثة. اعتراف امام الملا بانة حصل على شهادة عن طريق (رجاجيل ) كما وصف .

نأمل من وزير التعليم التحقيق في ذلك ان ثبت فهذا تزوير #مشاهير_الفلس — صالح الغامدي (@AlgamdySaleh) February 6, 2020

وقال موافق الرويلي، وهو أكاديمي سعودي معروف في ملف الشهادات المزورة، في رد على دعوته للتعليق على تلك الاتهامات، ”لا داع الرجال معترف“.

لا داع الرجال معترف! — موافق فواز الرويلي (@Muwafig) February 6, 2020

ورد الهارف على الاتهامات الموجهة ضده عبر تويتر أيضا، وقال: ”تنويه: تويتر ليس موقعا معدا لتلقي البلاغات وهناك قنوات رسمية يتم التبليغ من خلالها بالطرق النظامية، فمسألة وضع هاشتاق للمسؤول بحجة التبليغ هذا تشهير بطرق التحريض الإلكتروني وتحريض للمتابعين ضد المشهر به وإن غلف بصورة بلاغ، فالقصد من ذلك الفعل ظاهر وموجب للمسؤولية والملاحقة القضائية..إنه القانون يا سادة“.

تنويه

تويتر ليس موقع معد لتلقي البلاغات وهناك قنوات رسمية يتم التبليغ من خلالها بالطرق النظامية، فمسألة وضع هشتاق للمسؤول بحجة التبليغ هذا تشهير بطرق التحريض الإلكتروني وتحريض للمتابعين ضد المشهر به وإن غلف بصورة بلاغ، فالقصد من ذلك الفعل ظاهر وموجب للمسؤولية والملاحقة القضائية — ابو بجاد الهارف???? (@a999010) February 6, 2020

انه القانون ياساده — ابو بجاد الهارف???? (@a999010) February 6, 2020

ولم تعلق وزارة التعليم السعودية على الاتهامات الموجهة للهارف، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الجدل حول القضية يستقطب كثيرا من المدونين بالنظرة لشهرة طرفي الاتهام اللذين يحظيان بمتابعة كبيرة.