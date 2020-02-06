إنقاذ يوتيوبر شهير في السعودية وناشطون يربطون بينه وبين ريان ”هيا خليك“ (فيديو)

عثر سعد المطرودي، عضو جمعية ”غوث“، على أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، في متنزه بري غرب العاصمة الرياض، وقد علقت سيارته في الرمل وحاول صاحبها إيذاء نفسه.

وقال سليمان الربيعي، عضو جمعية ”غوث، إن الشخص الذي تم العثور عليه أثناء عملية المسح من قبل دوريات جمعية ”الغوث“ للإنقاذ، كان ممداً على وجهه بعيدا عن سيارته وعلى وجهه آثار احتراق.

ولم يكشف الربيعي خلال لقائه ببرنامج ”الراصد“ عن هوية نجم مواقع التواصل ولم يؤكد أو ينفي سبب اختفائه واحتراقه، واكتفى بشرح عملية العثور عليه وإنقاذه، لكن ناشطين ربطوا بينه وبين ”ريان“ نجم ”يوتيوب“ صاحب برنامج ”هيا خليك“.

فيديو | العثور على أحد مشاهير التواصل الاجتماعي حاول إيذاء نفسه في منتزه غرب #الرياض#الراصد pic.twitter.com/DXxv8U81AY — الراصد (@alraasd) February 5, 2020

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم ”هاشتاغات“ لتبادل المعلومات حول القضية والتضامن مع ريان، مثل ”#هيا_خليك“ و“#جيش_هيا_خليك“ و“#هيا_خليك_يبي_فزعه“.

وكان ريان، وهو يمني مقيم في المدينة المنورة بالسعودية، قد خرج في مقطع فيديو ”غامض“ تم حذفه لاحقا، أشار فيه إلى تواجده في بيت مهجور ويناشد إنقاذه من ”ورطته“ بعد أن وقع ضحية أشخاص يتمتعون بـ ”سلطة نافذة“ في المملكة، على حد تعبيره.

وقال ريان – وهو يبكي متأثرا في معلومات لا يمكن التثبت من صحتها – إنه في بيت مهجور منذ 10 أيام دون كهرباء، وإن هناك من يقوم بظلمه وابتزازه مقابل المال، مؤكدا أنه ”لا يملك أي نقود“، لافتا إلى أن هناك أشخاصا يريدون منه القيام بعمل يرفضه.

وأضاف: ”الآن انا قاعد اصورلكم مقطع من بيت مهجور، لي اكثر من 10 ايام اقسم بالله بيت مهجور ما في كهربا، وانا حالتي تعبت ونفسيتي تعبت، جيبولي حقي، قاعدين يظلموني ناس ويبتزوني، فيه ناس ماسكة علي شي تجبرني على شي سويه مايبغو يلبسوا الموضوع علشان همة عندهم سلطة وعندهم كل شي، أخذوا فلوسي“.

#هيا_خليك_يبي_فزعه ياشباب لازم نوقف مععععه حرام اللي صاير الرجال كانت ضحكته ماتفارق وجهه ف اغلب مقاطعه ومن الكلام اللي قاله والابتزاز انا اشك ان مقطع الاعتزال اللي هو سواه كان مجبور ومتأكد ٩٩٪ انهم اجبروه تكفففون وصلو الهاشتاق الترند الاولللل همممتكم تكفون???????????????????????????? pic.twitter.com/38SHV2dYcm — دُولَـار الزّهْهرانننٰني. (@4VI9OBaJHePubGl) February 5, 2020

وتابع: ”اقول كلمة وحدة اناشد الشعب اليمني، انا تعبت اقسم بالله، (..) ان امابغى اجدد الكفالة، ما عندي فلوس، ولدت يتيم، مشلول واطرد من كفيل لكفيل، فيه ناس تظلمني (..) يقلي اجر امك، يقلي جيب جوالاتك، ما يصدقوا كلامي، يصدقوا كلام اللي اخوه عنده فزعة، انا مارح اتكلم عشان ما ضر حد، الحكومة السعودية ماسوتلي شي، الملك سلمان ما ضرني ولا الأمير محمد بن سلمان ولا أي أحد من الأمرا ولا أي أحد من الحكومة، أنا قاعد أنظلم من بشر، والله لاقتل نفسي“.

وانقسم المتابعون وتباينت آراؤهم حيال ريان، ما بين متعاطف مع حالته مطالب بحل مشكلته، وما بين مطالب بالتحقيق معه ومعاقبته إن كان مخطئاً لأن لا أحد فوق القانون.

وقال المغرد بلال الراجح: ”نطالب الجهات المختصه بانصاف ريان وسجن من قاموا بظلمه وتهديده وظلمه تحياتي للشعب السعودي كلن بسمه انشهد انكم اهل فزعات والنعم فيكم كلن بسمه“.

#ريان_مظلوم

نطالب الجهات المختصه بانصاف ريان وسجن من قاموا بظلمه وتهديده وظلمه تحياتي للشعب السعودي كلن بسمه انشهد انكم اهل فزعات والنعم فيكم كلن بسمه — بلال الراجح (@vu3yq6EeE9g5gck) February 6, 2020

وقال المغرد فواز البقمي: ”يمكن ماهو مظلوم اذا اخطاء يستاهل العقاب يقول في الفيديو المحقق طالب جوالاتي بيحقق معي اكيد عنده جريمة الاكترونية المفروض ما يهرب يروح يسلم نفسه مافيه احد فوق النظام“.

#هيا_خليك_يبي_فزعه يمكن ماهو مظلوم اذا اخطاء يستاهل العقاب يقول في الفيديو المحقق طالب جوالاتي بيحقق معي اكيد عنده جريمة الاكترونية المفروض ما يهرب يروح يسلم نفسه مافيه احد فوق النظام — فواز البقمي (@alsamie111) February 6, 2020

وقال المغرد عدي محمد: ”ريان(هيا خليك) انسان يوتيوبر محبوب وله جماهير كثير تحترمه شخص جداً محترم بين فتره و فتره تحصل عليه هجمات من نفس الاشخاص ولكن بمسىء اخر ارجو من السلطات السعوديه الوقوف معا ريان حسبنا الله ونعم الوكيل الله بياخذ حقك يا ريان #ريان_مظلوم”.

ريان( هيا خليك ) انسان يوتيوبر محبوب وله جماهير كثير تحترمه شخص جداً محترم بين فتره و فتره تحصل عليه هجمات من نفس الاشخاص ولكن بمسىء اخر ارجو من السلطات السعوديه الوقوف معا ريان حسبنا الله ونعم الوكيل الله بياخذ حقك يا ريان #ريان_مظلوم — odai mohammed (@odaimohammed8) February 5, 2020

وتعاضد سعوديون ويمنيون ومتابعو برنامج ”هيا خليك“ للعمل على إيصال صوت ”ريان“ للجهات الأمنية في المملكة وإنصافه ومساعدته.

انتم في عهد محمد بن سلمان

ساعات وتسمعون خبرهم

كلنا ثقة في الجهات الاجهات الأمنية الله يقويهم #ريان_مظلوم — قحطان محمد (@iCxbafROe5bPljt) February 6, 2020

وقال مغرد يدعى توت: ”اذا صح القول بأنه مظلوم و مخطوف فعين الله تحفظه و رجال الدوله لن تتهاون، و اذا كان تمثيلي و يستعطف فلقد تسبب في فتنه بين الشعوب نطالب بمعاقبته“.

#هيا_خليك_يبي_فزعه

اذا صح القول بأنه مظلوم و مخطوف فعين الله تحفظه و رجال الدوله لن تتهاون و اذا كان تمثيلي و يستعطف فلقد تسبب في فتنه بين الشعوب

نطالب بمعاقبته#معاقبه_هيا_خليك@kamnapp @MOISaudiArabia — ١٢٠٠ (@tot_9o9) February 6, 2020

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يكشف نجم مواقع التواصل عن تفاصيل قصته الكاملة، مكتفيا بالمطالبة بمساعدته، فيما من غير المعروف إذا كان هو بالفعل من عُثر عليه من قبل فريق ”غوث“، رغم إقرار ”ريان“ في المقطع الذي نشره بتفكيره بـ“الانتحار“.

ويتابع صاحب برنامج ”هيا خليك“ المتخصص في المقالب الكوميدية ما لا يقل عن مليون و66 ألف متابع عبر قناته في ”يوتيوب“.