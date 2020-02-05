مجلة تختار ميغان ماركل ضمن قائمة أكثر الأشخاص نفوذا في بريطانيا

اختارت مجلة ”British GQ“ ميغان ماركل، ضمن قائمتها التي تضم أكثر من 50 شخصا من ذوي النفوذ في بريطانيا.

ورغم تنحي ميغان ماركل عن مهامها الرسمية في العائلة الملكية ببريطانيا، الشهر الماضي، وانتقالها للإقامة في كندا، إلا أن دوقة ساسيكس، كان لها فيما يبدو تأثير كبير خلال فترة وجودها في العائلة المالكة.

وضمت قائمة المجلة إلى جانب ميغان ماركل، الصحفية إميلي مايتليس، والممثلة فويبي والير بريدج، والناشطة غريتا ثونبرج، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم اختيار الأفراد بناء على قدرتهم على التواصل مع المواطنين البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة، أو لديهم تأثير كبير في البلد لدرجة أن المجلة البريطانية غضت الطرف عن حقيقة أن البعض لم يعش حتى في بريطانيا.

ويتم تقسيم القائمة إلى فئات فرعية تتألف من الثقافة والإعلام والرياضة والأعمال والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والنشاط والسياسة.

كما شملت القائمة العديد من النجوم والمشاهير أمثال نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وصديقة رئيس الوزراء البريطاني كاري سيموندز، والنجم إيد شيران، والفنان ستيف ماكوين.

وبالنسبة لإيد شيران، فقد اعتبرت المجلة المغني البالغ من العمر 28 عامًا، واحدًا من أنجح الموسيقيين على هذا الكوكب، وكان قد حصل على لقب أفضل فنان منفرد في العالم بدخل مذهل قدره 65000 جنيه إسترليني يوميًا.

كما اعتبرت المجلة ديفيد بيكهام، 44 سنة، ذا تأثير كبير في صناعة الأزياء بقدر ما كان له تأثير في الرياضة، وبعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، فقد كان له تأثير على الموضة والرياضة والعمل الخيري.

وتعتبر ”بريتش جي كيو“ مجلة شهرية تركز على ثقافة ونمط أزياء الرجال، من خلال مقالات عن الطعام، والأفلام، واللياقة البدنية، والموسيقى، والسفر، والرياضة، والتكنولوجيا، والكتب.