تشييع جثمان الفنانة المصرية نادية لطفي إلى مثواه الأخير (صور)

شيّعت عائلة وأصدقاء الفنانة المصرية نادية لطفي جثمانها إلى مثواه الأخير، حيث توفيت ظهر أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض دام أكثر من 3 سنوات.

ووري جثمان نادية لطفي الثرى في مقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد مستشفى المعادي العسكري بوسط القاهرة، حيث كانت تقيم في المستشفى بشكل مستمر لتلقي العلاج.

وحرص على حضور تشييع جثمان نادية لطفي عدد من نجوم الفن بينهم، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة إلهام شاهين ودلال عبدالعزيز والفنان سمير صبري.

وشهدت الجنازة هدوءا غير معتاد كما في جنازات الفنانين بشكل عام؛ كونها خرجت من مستشفى تابع للقوات المسلحة المصرية للمقابر مباشرة، وهو ما جعل أمر حضور الجمهور صعبا.