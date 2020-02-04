وفاة الفنانة نادية لطفي

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توفّت الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض ودخولها العناية المركزة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة. ونشر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، نبأ الوفاة عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ مرفقا الخبر بصورة للفنانة الراحلة علق عليها قائلا: ”وداعا نادية لطفي“. وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي تم النشر…