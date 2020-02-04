وفاة الفنانة نادية لطفي

توفّت الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض ودخولها العناية المركزة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.
ونشر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، نبأ الوفاة عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ مرفقا الخبر بصورة للفنانة الراحلة علق عليها قائلا: ”وداعا نادية لطفي“.
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الثلاثاء، ٤ فبراير ٢٠٢٠
وكانت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة الراحلة، أعلنت قبل أيام تدهور الحالة الصحية للفنانة ودخولها للعناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية وارتفاع درجة حرارتها بسبب نزلة شُعبية.
وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأفلام السينمائية وكانت من نجوم ”الزمن الجميل“ إلا أن حالتها الصحية تدهورت أخيرا لتقضي آخر أيامها في المستشفى قبل أن تفارق الحياة.