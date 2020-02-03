شاهد أول صورة من قبر دحمي الروقي بعد دفنه

شُيع اليوم الإثنين جثمان المدون السعودي عبدالرحمن الروقي الشهير على مواقع التواصل بلقب ”دحمي الروقي“، الذي وافته المنية أمس الأحد وشكّل صدمة لذويه ومحبيه.
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تشييع جثمان المدون السعودي عبدالرحمن الروقي الشهير على مواقع التواصل بلقب ”دحمي الروقي“، الذي وافته المنية أمس الأحد وشكّل صدمة لذويه ومحبيه. . ونشر رحيم الروقي عبر حسابه على ”تويتر“ أول صورة من المقابر التي وارت جثمان شقيقه المدون السعودي دحمي الروقي وسط حضور أسرته وأقاربه بعد الصلاة عليه في مسجد الراجحي. . #إرم_نيوز #دحمى_الروقي #دحمي_الروقي_في_ذمه_الله #السعودية #تويتر #وفاة #موت #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
ونشر رحيم الروقي عبر حسابه على ”تويتر“ أول صورة من المقابر التي وارت جثمان شقيقه المدون السعودي دحمي الروقي وسط حضور أسرته وأقاربه بعد الصلاة عليه في مسجد الراجحي مخرج 15.
وعلقّ رحيم الروقي على الصورة قائلا: ”اللهم إنهما اثنان ما بينهما سنة، فاللهم إني في وجهك وفي جاهك وأسألك بكل أسمائك إنك ترحمهم وتدخلهم جنات الفردوس ومثل ما جمعتني فيهم في الدنيا تجمعني معهم في الجنة ووالدينا والمسلمين“.
اللهم انهم اثنين مابينهم سنه فاللهم اني في وجهك وفي جاهك واسئلك بكل اسمائك انك ترحمهم وتدخلهم جنات الفردوس ومثل ماجمعتني فيهم فالدنيا تجمعني معهم فالجنه ووالدينا والمسلمين pic.twitter.com/FuBHJ0fKPY
— رحيّم إلروقي َ. (@5llpq) February 3, 2020
واشتهر الشاب الراحل عبدالرحمن الروقي، عبر موقع ”تويتر“ بلقب ”دحمي الروقي“ وجذب من خلال تغريداته آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة.
يُذكر أن عبدالرحمن الروقي، كان يطرح خلال حياته النشطة عبر ”تويتر“ موضوعات اجتماعية تمس حياة الكثيرين في المجتمع وتجد اهتماما لافتا من الكثيرين، ووصل عدد متابعيه حتى وفاته نحو 50 ألف متابع.